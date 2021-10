La nueva serie de “Chucky”, basada en el clásico muñeco diabólico de los ochentas, trae de regreso la historia del aterrador juguete. | Fuente: Star+

La nueva serie de “Chucky”, basada en el clásico muñeco diabólico de los ochentas, trae de regreso la historia del aterrador juguete. Este nuevo proyecto, a diferencia del remake que se hizo hace unos años, tendrá en la dirección a Don Mancini, creador de la saga original.

Durante un panel, el guionista y creador de esta nueva serie comentó que “Chucky es una metáfora del bullying y cómo este se expresa en contra de una pareja LGBT, los nuevos protagonistas”.

“Con esta primera temporada de la serie usamos a Chucky como una metáfora del bullying y creo que es el mejor vehículo porque él viene, como siempre, bajo el disfraz de ser tu mejor amigo. Exploramos un muy dulce romance gay adolescente que creo que sorprenderá a la gente por su profundidad. Los fans de hace mucho tiempo encontrarán lo que siempre han amado, pero los nuevos fans también encontrarán una historia sorprendentemente rica con personajes complejos”, dijo.





¿LA NUEVA SERIE DE “CHUCKY” ES CANON?

Don Mancini, guionista y creador del personaje de “Chucky”, regresa bajo la dirección de esta nueva serie, por lo que podemos estar seguros de la continuidad narrativa de este nuevo proyecto con la saga clásica.

Las tres primeras películas de “Child’s Play”, que se estrenaron 1988, 1990 y 1991, fueron escritas por Mancini y establecieron el inicio de este aterrador personaje.

La cuarta cinta de la saga, “La novia de Chucky”, estrenada en 1998, también tuvo a Mancini como su guionista y productor ejecutivo.

Tras esta cinta llegaron más películas de la saga: “Seed of Chucky”, “Curse of Chucky” y “Cult of Chucky”, estrenadas en 2004, 2013 y 2017, en las que Mancini trabajó como director y guionista.

La nueva historia de la serie de TV “Chucky” llegará este 2021 y será parte del universo creado por Mancini, a diferencia de la cinta de 2019, el remake de la primera cinta y que no fue escrita, dirigida ni producida por Mancini.

