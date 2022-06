Colin Farrell es el protagonista y productor ejecutivo de "Sugar", serie anunciada por Apple TV Plus | Fuente: Apple TV Plus

Luego de una situación altamente competitiva, Apple TV Plus anunció hoy el pedido de "Sugar", una nueva serie que revoluciona el género, proveniente del creador y productor ejecutivo Mark Protosevich ("The Cell,” "I Am Legend," "Thor") con Colin Farrell ("The Batman," "True Detective," "The Lobster”), quien se adjunta como productor ejecutivo y protagoniza el papel principal.

Proveniente de Apple Studios, la nueva serie será dirigida por el nominado al Premio de la Academia, Fernando Meirelles (“City of God,” “Constant Gardner,” “Two Popes”), quien también se desempeñará como productor ejecutivo, mientras que el nominado al Premio de la Academia y al Emmy, Simon Kinberg (películas de "X-Men", películas de "Deadpool", "The Martian"), será productor ejecutivo. Audrey Chon (“Invasion," "The Twilight Zone") junto con Scott Greenberg ("The Guilty”) y Chip Vucelich.

"Sugar" marca la segunda colaboración de Genre Films de Kinberg y Apple TV+, y se transmitirá junto con la exitosa serie mundial "Invasion", que recientemente obtuvo una renovación para su segunda temporada. La serie es una conmovedora serie dramática de ciencia ficción basada en personajes, co-creada, escrita y producida por Kinberg y David Weil.

Sobre Apple TV Plus

Apple TV Plus ofrece series de comedia y dramas de primera calidad, largometrajes, documentales innovadores y entretenimiento infantil y familiar, y está disponible para disfrutar en todas tus pantallas favoritas.

Después de su lanzamiento el 1 de noviembre de 2019, Apple TV Plus se convirtió en el primer servicio de streaming totalmente original en lanzarse a nivel mundial, y ha estrenado más éxitos originales y recibido más reconocimientos de premios más rápido que cualquier otro servicio de transmisión en su debut.

Hasta la fecha, los filmes Apple Original, documentales y series han sido honrados con más de 244 premios y 961 nominaciones incluyendo el triunfo de “CODA” en los Premios Oscar de este año por Mejor Película.

