"Now & Then", la serie de Apple TV+ que reúne a dos generaciones de estrellas hispanas

"Now & Then", la nueva serie de Apple TV+ que se estrena este 20 de mayo, empieza con una juerga de seis veinteañeros latinos en una playa de Miami (EE.UU.): Ana, Pedro, Marcos, Sofía, Daniela y Alejandro aparecen festivos, celebrando la alegría de ser jóvenes. Hasta que Alejandro (Jorge López) empieza a sentirse mal y deben llevarlo a emergencias.

Subidos en una camioneta, desesperados, cruzan la carretera a toda velocidad. Y de pronto, el ruido de un choque latiguea la noche. El accidente deja sangre y vidrios regados, y también un muerto: Alejandro. Dos policías, Flora Neruda (Rosie Pérez) y Sullivan (Željko Ivanek), llegan al lugar de los hechos. Al parecer no hay culpables. Pero flota la sensación de gato encerrado.

Pasan 20 años. Y un día, los supervivientes reciben un mensaje que les pide reunirse. Alguien sabe qué ocurrió aquella noche en que Alejandro murió. Entonces la realidad de aquellos jóvenes, hoy adultos, se altera. "La serie va de un tiempo a otro y siempre encuentras información nueva", dijo al respecto Ivanek durante una rueda de prensa en la que estuvo presente RPP Noticias.

Con el ritmo de un thriller, "Now & Then" le toma el pulso a las vidas agitadas de aquellos muchachos en dos líneas de tiempo: la primera está ambientada en el 2000, con un reparto conformado por artistas emergentes —pero ya experimentados— como Jorge López, Alicia Jaziz, Dario Yazbek, Alicia Sanz, Jack Duarte y Miranda de la Serna.



La segunda transcurre en el 2020, con los protagonistas en su etapa adulta, interpretados por renombrados actores y actrices de producciones hispanoamericanas como Marina de Tavira, José María Yazpik, Manolo Cardona, Maribel Verdú y Soledad Villamil. Solo dos se mantienen iguales a lo largo de este periodo: Rosie Pérez y Željko Ivanek.

"Me siento honrado de estar en una serie con este talento maravilloso. Es un cast espectacular para contar una historia en dos tiempos", dijo por su parte Cardona. No es para menos: el mundo de habla hispana empieza a tomar las riendas de proyectos en plataformas de 'streaming' que reflejen su cultura. Y lo hace, según se puede ver en sus elencos, poniendo el listón muy alto.

Miami, punto de encuentro de latinos



Para el actor colombiano Manolo Cardona, "Now & Then" resulta "apetecible para el público" gracias a la "amalgama de edades" que producen las dos líneas de tiempo en la trama. Pero también hay un cruce de nacionalidades, que de acuerdo con la actriz argentina Soledad Villamil resulta central en la historia, al punto de definir a sus personajes.

"Algo que me parece tiene mucho valor es que todos mantienen un acento. Ser argentina o española es parte de la identidad del personaje y del vínculo que establece con los demás. Es parte de la riqueza y el argumento", indicó. Sin embargo, reflexionó el mexicano José María Yazpik, la serie mantiene un aspecto orgánico gracias a la coherencia de su guion.

La mexicana Marina de Tavira acotó: "Al final, somos culturas hermanas y son actores que conocemos, que somos amigos o hemos trabajado antes". Así, hubo una retroalimentación entre estas dos generaciones de artistas, en la que los más jóvenes hicieron gala de su "talento descomunal", según Maribel Verdú. "Les auguro un futuro bestial a todos", señaló la actriz española.

José María Yazpik, Marina de Tavira, Manolo Cardona, Maribel Verdú y Soledad Villamil en “Now & Then". | Fuente: Apple TV+

No es gratuito, por otro lado, que esta reunión de nacionalidades tenga lugar en Miami, ya que para las personas de habla hispana en Estados Unidos esta ciudad vendría a ser una suerte de sucursal de nuestro continente. De ahí que en casi toda la serie se oiga más el español que el inglés, un detalle que a sus creadores, Ramón Campos y Gema R. Neira, les parecía crucial.

"Nos interesaba refleja el verdadero Miami, que no se había visto en una producción", dijo Campos. "Es el lugar de reunión de todos los latinos. Puedes encontrar gente de cualquier lugar de Latinoamérica y España en una misma ciudad, y se mezclan los acentos. Por fin parece que sí que hablamos todos el mismo idioma y podemos mostrarlo en una serie", añadió.

Precisamente, Campos y Neira son un tándem con experiencia en producir historias —"Jaguar", "Fariña", entre otras— que lleven en su ADN el espíritu hispanoamericano. "Nuestras series, a pesar de estar rodadas en España, han llegado a todos los latinos alrededor del mundo. Esta ha sido la primera oportunidad de hacerlo desde el otro lado", apuntó la productora española.

El ascenso de los latinos en la industria

Basta echar un vistazo a los servicios de 'streaming' para constatar de que el talento hispanoamericano viene conquistando una porción del mercado estadounidense. Rosie Pérez, la veterana actriz de origen puertorriqueño, ratificó el buen momento que viven los latinos en las producciones extranjeras.

"Se está poniendo mejor, mucho mejor de cuando empecé hace más de 30 años. Es emocionante ver a todo este talento joven, lo tenemos en 'Now & Then'. Y aunque fuera de estas series televisivas hay un florecimiento de talentos increíbles, aún no es suficiente", sostuvo para RPP Noticias.

La actriz que debutó en el cine con "Do the Right Thing", la cinta de 1989 de Spike Lee, enfatizó que todavía "la escala no está balanceada" en cuanto a oportunidades para hispanos dentro de la industria. "Debemos seguir presionando y luchando. Necesitamos las mismas oportunidades", apuntó.

Con más de 30 años de trayectoria, Rosie Pérez se suma a la serie "Now & Then" como la policía Flora Neruda. | Fuente: Apple TV+

El personaje de Pérez, por otra parte, también da señales de cambio en los roles que las mujeres asumen dentro de las ficciones de la pantalla chica. Lejos de los espacios domésticos, instalada en su quehacer policíaco, la actriz encarna a una mujer "emocionalmente dañada".

"Flora, veinte años después, está más vieja, sabia, madura, pero sigue quebrada. Aprendió cómo acotar el dolor, y cómo responder a las personas de una manera distinta porque está más confiada en su trabajo, pero esa parte de ella se mantiene", describió.

Una situación parecida ocurre con el resto de mujeres en "Now & Then". Pese a que, como señaló Marina de Tavira, "los personajes protagónicos femeninos son muy distintos, todas, de alguna manera, tienen una frustración y no son lo que soñaron ser".

Sin embargo, esa frustración acompaña a todos los personajes de la nueva serie de Apple TV+, y es el resultado de oportunidades perdidas. O de malas decisiones. O de un pasado que ensombrece el presente. Eso, los televidentes podrán descubrirlo el viernes 20 de mayo.

