Confirman fechas de estreno de las series de Marvel Studios, | Fuente: Composición

Las series de Marvel son los proyectos más esperados de Disney+. "WandaVision" y "The Falcon and The Winter Soldier" llevarán el Universo Cinematográfico de Marvel al servicio de streaming y ahora la compañía ha dado por fin pistas de sus fechas de estreno.

Durante una reunión de inversores de Disney, el CEO Bob Iger confirmó algunas fechas de lanzamiento del contenido que llegará a Disney+. "WandaVision", protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, originalmente iba a estrenarse en la primavera de 2021, pero ahora se sabe que la ficción llegará en diciembre de 2020. Por su parte, la producción encabezada por Anthony Mackie y Sebastian Stan estará disponible en agosto de 2020.

En la celebración de la final de la Super Bowl los fans pudieron ver por primera vez metraje de "WandaVision" y "The Falcon and The Winter Soldier" en un tráiler de Disney+. Un clip que también trajo un adelanto de "Loki", otras de las ficciones del UCM que llegará a la plataforma.

"Después de los eventos de 'Avengers: Endgame', Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) se unen en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia", reza la sinopsis oficial de "The Falcon and the Winter Soldier".

Por su parte, "'WandaVision' combina el estilo de las comedias clásicas con el Universo Cinematográfico Marvel en el que Wanda Maximoff y Visión, dos seres superpoderosos que viven su vida suburbana ideal, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece".

Además de las mencionadas, otras series que están preparando Disney+ y Marvel son "What If...?", "Hawkeye", "Mrs. Marvel", "Moon Knight" y "She-Hulk".