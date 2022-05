“Obi-Wan Kenobi” estrenó nuevo tráiler, con Darth Vader al final. ¿Habrá enfrentamiento?

Que el 4 de mayo esté con ustedes (May the fourth be with you). Hoy se celebra el “Día de Star Wars”, y Lucas Films no encontró mejor manera de celebrarlo que estrenando un nuevo tráiler de su próxima serie “Obi-Wan Kenobi”, protagonizada por Ewan McGregor. El viernes 28 de mayo se estrenarán sus primeros dos capítulos por Disney Plus.

En el avance, podemos ver más claramente el tema de la serie: la cacería de Obi-Wan Kenobi y otros jedis por parte del Imperio, que ha ido expandiendo su dominio a lo largo y ancho de la galaxia. Al inicio del tráiler se escucha la voz del maestro jedi decir “Ya vienen. Ocúltense o no sobreviviremos”.

Esta casería es comandada por el Gran Inquisidor, quien será interpretado por Rupert Friend y estará acompañado por un séquito de inquisidores, entre los que destaca Reva (Moses Ingram), a quien se escucha decir “Quizá buscaron en los lugares equivocados”. Acto seguido se le ve persiguiendo al jedi. “No puedes correr, Obi-Wan. No puedes escapar de él”, grita.

¿A quién se refiere? Pues obviamente que a Darth Vader, quien aparece al final del avance, donde se ve cómo su traje se va ensamblando parte por parte, mientras se escucha su pesada respiración. En la última toma, Obi-Wan Kenobi levanta la cabeza, como si fuera a enfrentarse a él.

Lo que se sabe por el momento de “Obi-Wan Kenobi”

La nueva serie de Star Wars, “Obi-Wan Kenobi” estará ambientada entre los episodios III y IV: “La venganza de los Sith” y “A new hope”, la película que dio inicio a la saga. En ese sentido, el personaje Obi Wan no solo se encuentra escapando del Imperio, tras haber dejado casi muerto a Anakin Skywalker, también esta atento al hijo de este: Luke.

Justamente en el nuevo tráiler, ya no solo vemos al maestro jedi supervisando de lejos la vida de Luke, también vemos que tiene una discusión con el tutor de este, el tío Ben, quién le dice “Déjanos solos”. “Cuando llegue el momento, hay que entrenarlo”, responde Obi-Wan. Pero la réplica del tío es implacable: “¿Cómo entrenaste a su padre?”.

La serie también marcará el retorno de Hayden Christensen como Darth Vader. De hecho, uno de los retornos más esperados por los fanáticos.

“Obi-Wan Kenobi” tendrá un total de seis capítulos. Los dos primeros se estrenarán el viernes 27 de mayo. Los siguientes se estrenarán cada miércoles hasta el 22 de junio. Estarán exclusivamente en Disney Plus.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x02 Películas y series de Semana Santa + recomendaciones para el fin de semana largo

Atención que en este episodio cubrimos dos frentes: tienes 30 minutos de una entretenida (y reveladora) conversación sobre películas religiosas en el contexto de la Semana Santa, y 30 minutos más con nuestras mejores recomendaciones de películas y series para ver el fin de semana largo. No hay pierde.