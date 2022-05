Día de Star Wars: Los actores de la saga que visitaron el Perú desde "una galaxia muy lejana". | Fuente: Disney/Lucas Films

El 4 de mayo de cada año es un día de celebración para todos los fanáticos de Star Wars. Diversas actividades y eventos se organizan como homenaje a los personajes y las historias de la saga creada por George Lucas. Todo este boom comercial nació con el estreno de la primera película, "Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza", que llegó a los cines en 1977.

La web oficial de la franquicia explica que desde 1979 se popularizó la frase "May the 4th be with you", que traducida al español significa 'Que el 4 de mayo te acompañe'. En inglés la frase se pronuncia casi igual que "May the force be with you", el famoso lema de la saga: 'Que la fuerza te acompañe'.

ORIGEN DE LA CELEBRACIÓN

Precisamente el 4 de mayo de 1979, cuando el mundo esperaba el estreno de la segunda película de la saga, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por ser nombrada como primera ministra del país.

El mensaje a la política británica incluyó la frase "May the Force be with you". Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el Star Wars Day o Día de Star Wars. La pasión por la legendaria franquicia ha hecho eco en el Perú y actualmente existen asociaciones que rinden culto a este universo cinematográfico.

¿QUÉ ACTORES DE STAR WARS HAN VISITADO EL PERÚ?

Gracias a estos grupos, ha sido posible la visita de importantes actores de la saga a nuestro país, quienes desde 'una galaxia muy lejana" compartieron diversas experiencias con sus seguidores peruanos. A continuación, te presentamos una lista de las personalidades de Star Wars que llegaron al Perú.

Peter Mayhew (Chewbacca)

El recordado actor Peter Mayhew, quien dio vida a Chewbacca en la primera saga de Star Wars, llegó al Perú en marzo de 2015 para ser parte de la segunda edición del "Pop Corn Festival". Los fans aprovecharon la ocasión para tomarse fotos con el famoso intérprete.

Peter Mayhew en su visita al Perú | Fuente: Difusión: Por Corn Festival

- Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi)

El actor Ewan McGregor, conocido por interpretar Obi-Wan Kenobi en la segunda parte de la saga de Star Wars, visitó el Perú en octubre de 2019 como parte del rodaje de "Long Way Round", el cual inició en Argentina. Diversos usuarios de las redes sociales publicaron fotografías del artista en suelo peruano.

Ewan McGregor, conocido por interpretar Obi-Wan Kenobi en la segunda parte de la saga de Star Wars. | Fuente: Instagram

Daniel Logan (Boba Fett niño)

Daniel Logan, actor que dio vida al pequeño Boba Fett en el Episodio II de Star Wars: "El Ataque de los Clones", llegó a Perú en noviembre de 2015 para ser parte del Lima Geek Fest que se realizó en el Jockey Club del Perú. Los seguidores de la famosa saga recibieron al actor y compartieron fotos del momento en las redes sociales.

Cabe señalar que Daniel Logan también prestó su voz para el cazarrecompensas más famoso de la Galaxia, en la segunda temporada de la serie animada "The Clone Wars".

Daniel Logan, actor que dio vida al pequeño Boba Fett en el Episodio II de Star Wars: "El Ataque de los Clones". | Fuente: Facebook: Lima Geek Fest

Temuera Morrison (Boba Fett)

Temuera Morrison, famoso por interpretar a Boba Fett en la saga de Star Wars y la reciente serie de Disney+, llegó a Lima en agosto de 2019 para la Comic Con de ese año. El actor neozelandés firmó autógrafos y se tomó fotos con los fanáticos de la franquicia

Temuera Morrison llegó a Lima en agosto de 2019 para participar en la Comic Con de ese año. | Fuente: Disney+

Anthony Daniels (C3P0)

El actor británico de 73 años, Anthony Daniels, recordado por interpretar a C-3PO, visitó el Cusco en mayo de 2019. A través de su cuenta personal de Twitter, Daniels -quien apareció en los ocho episodios de la saga- aseguró que desde su llegada a Perú se ha cruzado con anfitriones "acogedores".

"Es increíble caminar por las diminutas calles de Cusco y rozar las asombrosas y finas paredes de piedra de esta antigua ciudad; superficies tan elegantemente creadas por los incas unos 800 años antes de que se pensara en C-3PO. Perú es verdaderamente una tierra de historia humilde y anfitriones acogedores", escribió.

"Perú es verdaderamente una tierra de historia humilde y anfitriones acogedores", dijo Anthony Daniels. | Fuente: AFP

Harrison Ford (Han Solo)

Harrison Ford, famoso por su papel de Han Solo en Star Wars, llegó al Perú en julio de 2013 y aprovechó su visita para hacer un recorrido por Iquitos, acompañado por su esposa Calista Flockhart y su hijo Liam. El actor estadounidense solo atinó a decir "Iquitos, good", según informó el corresponsal de RPP Noticias.

Antes de regresar a su país, el intérprete de 79 años de edad, comentó que le gustaría regresar pronto para conocer Machu Picchu.

Harrison Ford interpretando a Han Solo en "Star Wars: El despertar de la fuerza". | Fuente: Disney

