Disney+ Day: Plataforma estrena material exclusivo y tráileres por esta fecha especial

Para celebrar el Disney+ Day, el segundo aniversario de la plataforma de streaming, Disney+ estrenó no solo más de 25 piezas nuevas de contenido sino también decenas de adelantos, nuevos tráileres y clips exclusivos de los estudios de primer nivel de The Walt Disney Company que muestran la increíble variedad de contenido que llegará al servicio en los próximos años. Además, los suscriptores de Disney+ ya pueden disfrutar de contenido totalmente nuevo de cada una de sus marcas distinguidas: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic.

Los anuncios de hoy, que presentan producciones originales que llegarán de los estudios de contenido de la Compañía a Disney+, incluyen los siguientes:

Disney

1. "Más barato por docena": Gabrielle Union y Zach Braff anuncian que su nueva versión de la exitosa comedia familiar Más barato por docena llegará a Disney+ en marzo de 2022.

2. "Disenchanted" (título en español a confirmar): las estrellas Amy Adams y Patrick Dempsey comparten que la secuela de la exitosa película 'Encantada' se transmitirá exclusivamente en Disney+ en 2022.

3. "El diario de Greg": el escritor y productor Jeff Kinney revela un nuevo póster de El diario de Greg. La aventura animada comenzará a transmitirse el 3 de diciembre de 2021 en Disney+.

4. "Las reglas de Rodrick": Jeff Kinney anuncia que llegará a Disney+ una segunda película animada de la serie de libros El Diario de Greg. Las reglas de Rodrick estrenará en Disney+ en 2022.

5. "Chip n' Dale: Rescue Rangers" (título en español a confirmar): John Mulaney y Andy Samberg protagonizan este film basado en las ardillas animadas favoritas de siempre. Las estrellas de esta película animada que combina acción real y animación generada por computadora revelan un adelanto del póster de la nueva película que estrenará en Disney+ en 2022.

6. "The Beatles: Get Back": ya está disponible un nuevo clip de The Beatles: Get Back, el Documental Original de Peter Jackson que muestra a la banda legendaria interpretando “I’ve Got a Feeling”. El documental de tres partes estrenará en exclusiva en Disney+ el 25, 26 y 27 de noviembre.

7. "Better Nate Than Ever" (título en español a confirmar): basada en el libro de Tim Federle, Better Nate Than Ever estrenará en Disney+ en 2022. La película de comedia y aventuras está protagonizada por Aria Brooks, Joshua Bassett y Michelle Federer, y presenta a Rueby Wood como Nate. También actúan Norbert Leo Butz y Lisa Kudrow.

8. "Hocus Pocus 2" (título en español a confirmar): Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy volverán a estar fuera de control como las hermanas Sanderson en Hocus Pocus 2, la secuela del clásico de culto de Noche de Brujas de Disney que estrenará en 2022 exclusivamente en Disney+.

9. "Pinoccio" (título en español a confirmar): esta nueva versión, inspirada en el clásico animado de Disney, es dirigida por Robert Zemeckis y combina acción real y efectos visuales. Está protagonizada por Tom Hanks, Cynthia Erivo y Luke Evans, y cuenta con las voces originales en inglés de Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan Michael Key y Lorraine Bracco. Estrenará en Disney+ en 2022.

10. "Ice Age: Las Aventuras de Buck": Simon Pegg retoma el papel de Buck en una película totalmente nueva que estará disponible el 28 de enero de 2022 en Disney+. El tráiler con Buck, Crash, Eddie y algunos amigos nuevos, quienes emprenden una misión prehistórica para salvar al Mundo Perdido de la dominación de los dinosaurios.

11. "Sneakerella" (título en español a confirmar): el nuevo tráiler de esta película original de Disney+ invita a amarrarse los cordones y soñar en grande. Con mucha energía y música, transcurre en la subcultura de tenis urbanos de vanguardia en la Ciudad de Nueva York y da un giro de género al cuento de hadas LA CENICIENTA. Sneakerella estrenará exclusivamente en Disney+ el 18 de febrero de 2022.

12. "La Familia Proud": es hora de hacer ruido con los Proud en el estreno del tráiler de La Familia Proud: Mayor y mejor. La nueva serie, basada en la serie de la década del 2000 de Disney Channel, estará disponible el 22 de febrero de 2022.

13. "High School Musical: El musical: La serie": el amor es una puerta abierta fuera de los pasillos de East High. La tercera temporada del programa seguirá a los personajes hasta un campamento para un verano de fogones, romances y noches sin horario límite.

14. "The Spiderwick Chronicles" (título en español a confirmar): Disney+ anunció la nueva serie de acción real The Spiderwick Chronicles, una historia moderna del paso de la niñez a la adultez combinada con aventuras y fantasía de Paramount Television Studios y 20th Television, que forma parte de Disney Television Studios. La serie, basada en los libros que fueron un éxito en ventas, sigue la historia de la familia Grace (los gemelos Jared y Simon, su hermana Mallory y su madre Helen), quienes se mudan a su destartalado hogar ancestral, y allí comienzan a descifrar un misterio oscuro sobre su tío bisabuelo, quien alguna vez descubrió el secreto —y tal vez peligroso— mundo de las hadas.

15. "Baymax": el enfermero favorito de todos regresa en el tráiler de su nueva Serie Original Disney+. Se trata de la primera serie animada de Walt Disney Animation y debutará en exclusiva por Disney+ en 2022.

16 "Zootopia+": la audiencia está invitada a regresar a la rápida metrópolis mamífera de Zootopia con nuevo póster de Zootopia+, una nueva serie en formato corto de Walt Disney Animation Studios que llegará a Disney+ en 2022.

17. "Tiana": Walt Disney Animation Studios anunció que Stella Meghie (The Photograph) dirigirá y escribirá la nueva serie musical de formato largo Tiana, que llegará a Disney+ en 2023. En la serie, Tiana emprenderá una nueva y gran aventura como la recientemente coronada Princesa de Maldonia, aunque un llamado a su pasado en Nueva Orleans no ha quedado muy atrás.

18. "Disney Entrelazados": la primera Serie Original Disney+ producida en Latinoamérica estrenó hoy en simultáneo en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En Disney Entrelazados, Allegra está lista para cambiar el pasado a fin de alcanzar su sueño. A partir de hoy se puede disfrutar de la banda sonora de la serie en las principales plataformas de audio y video, así como del segundo video musical “Hoy el miedo se va”.

Pixar

En Disney+ ya se puede disfrutar de El especial de Pixar 2021, en donde Pete Docter lleva a los fans detrás de escenas en Pixar Animation Studios para mostrarles algunos de sus próximos proyectos para Disney+.

1. "Cars on the Road" (título en español a confirmar): El comediante “Larry the Cable Guy” revela el título de la próxima serie de CARS que estrenará en 2022, y sigue a Mater y a Rayo McQueen en un divertido viaje a través de todo el país.

Además, Pete Docter anuncia un adelanto exclusivo detrás de escena para dos nuevos documentales de Pixar que estrenarán en Disney+ en 2022, y que exploran la producción de Turning Red y Lightyear.

2. "Win or Lose" (título en español a confirmar): los directores Michael Yates y Carrie Hobson revelan el arte conceptual de Win or Lose, la primera serie animada original de formato largo de Pixar que llegará a Disney+ en 2023. Cada uno de sus episodios de 20 minutos se enfoca en la perspectiva de un personaje diferente mientras un equipo de softball mixto de la escuela secundaria se prepara para el partido final del campeonato.

Marvel

Para celebrar el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), Disney+ Day: El especial de Marvel Studios 2021 ya se puede disfrutar en Disney+. El especial muestra un adelanto de las próximas series de Marvel Studios que estarán disponibles en el servicio de streaming, que incluyen:

1. "Hawkeye": ambientada en una Ciudad de Nueva York post-Blip, la serie sigue a Clint Barton en una misión aparentemente sencilla: regresar con su familia para Navidad. Sin embargo, cuando aparece un enemigo de su pasado, Hawkeye se une, a regañadientes, con Kate Bishop, una hábil arquera de 22 años, para desbaratar una conspiración criminal. La serie está protagonizada por Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton y la debutante Alaqua Cox. Los episodios están dirigidos por el productor ejecutivo Rhys Thomas y el dúo de dirección Bert & Bertie; el productor ejecutivo Jonathan Igla es el guionista principal. La serie estrena el 24 de noviembre de 2021. En el especial Disney+ Day: El especial de Marvel Studios 2021 en Disney+ se puede disfrutar de un adelanto lleno de acción de la serie.

2. "Moon Knight de Marvel Studios": ya está disponible el primer adelanto de esta nueva serie de acción y aventura sobre un complejo justiciero que tiene un trastorno de identidad disociativo. Las múltiples identidades que conviven en su interior se encuentran arrojadas a una guerra mortal de los dioses, que tienen como telón de fondo tanto al Egipto antiguo como al moderno. Moon Knight, de Marvel Studios está dirigida por el productor ejecutivo Mohamed Diab y su guionista principal es Jeremy Slater. La serie llegará a Disney+ en 2022.

3. "She-Hulk de Marvel Studios": Tatiana Maslany es Jennifer Walters, alias She-Hulk, una abogada que se especializa en casos relacionados con superhumanos. She-Hulk de Marvel Studios incluirá una gran cantidad de personajes de Marvel, entre ellos Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, y Abominación, encarnado por Tim Roth. La nueva serie de comedia estará disponible en Disney+ en 2022 y está dirigida por la productora ejecutiva Kat Coiro junto con Anu Valia. Su guionista principal es Jessica Gao, quien también se desempeña como productora ejecutiva.

4. "Ms. Marvel": la serie presenta a Kamala Khan, una estadounidense de 16 años de origen pakistaní de Jersey City. Aspirante a artista, ávida gamer y una voraz escritora de fanfics, Kamala es una gran admiradora de Los Vengadores, especialmente de Capitana Marvel. A Kamala siempre le costó encontrar su lugar en el mundo, hasta que un día obtiene superpoderes como los de los héroes a los que tanto admiraba. Iman Vellani protagoniza la serie en el papel de Kamala Khan, alias Ms. Marvel. La serie está dirigida por los productores ejecutivos Adil El Arbu & Bilall Fallah, Meera Menon y Sharmeen Obaid-Chinoy. La productora ejecutiva Bisha K. Ali también se desempeña como guionista principal.

Adicionalmente, Marvel Studios anunció nuevos proyectos y dio a conocer los logos de nuevas series (cuyos títulos en español serán confirmados próximamente), entre ellas:

5. "Echo de Marvel Studios": una serie protagonizada por Alaqua Cox como Maya Lopez, personaje que será presentado en Hawkeye.

6. "Ironheart de Marvel Studios": una serie protagonizada por Dominique Thorne como Riri Williams, una inventora genial que crea la armadura más avanzada desde IRON MAN.

7. "Agatha: House of Harkness de Marvel Studios": una serie protagonizada por Kathryn Hahn, quien interpreta el personaje que hace en WandaVision. Jac Schaefer regresa como productora ejecutiva y guionista principal.

8. "Secret Invasion de Marvel Studios": una serie protagonizada por Samuel L. Jackson como Nick Fury y Ben Mendelsohn como el Skrull Talos el Indómito, personajes que conocimos por primera vez en CAPITANA MARVEL. En este crossover de comedia, una facción de Skrulls ha estado infiltrando la Tierra durante años.

9. "The Guardians of the Galaxy Holiday Special": un especial escrito y dirigido por James Gunn, veterano de GUARDIANS OF THE GALAXY.

10. "X-MEN ‘97": una serie animada de Marvel Studios que explora nuevas historias de la icónica cronología de la serie original de la década del noventa. Beau DeMayo es productor ejecutivo y guionista principal.

11. "What If…?" (Segunda temporada): en la segunda temporada de la serie animada favorita de los fans, luego de reclutar a los Guardianes del Multiverso para detener a Ultrón Infinito, el Vigilante regresa para conocer nuevos héroes y explorar más mundos nuevos y extraños en el Multiverso en continua expansión del Universo Cinematográfico de Marvel. Está dirigida por el productor ejecutivo Bryan Andrews y cuenta con la productora ejecutiva AC Bradley como guionista principal.

12. "Spider-Man: Freshman Year": una serie animada que muestra a Peter Parker en su camino hacia convertirse en el Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel, con un viaje como nunca se ha visto y un estilo que celebra los orígenes del personaje en los cómics. El productor ejecutivo Jeff Tremmel es su guionista principal.

13. "I Am Groot": una serie de cortos originales que exploran los días gloriosos de Baby Groot a medida que crecía y se metía en problemas entre las estrellas. Dirigido por la productora ejecutiva Kirsten Lepore.

14. "Marvel Zombies": una serie animada de Marvel Studios que reimagina el Universo de Marvel con una nueva generación de héroes que luchan contra el azote cada vez más generalizado de los zombis. Dirigida por el productor ejecutivo Bryan Adams.





