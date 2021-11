"Agatha: House of Harkness" es un spin- off de "WandaVision" sobre la villana interpretada por Kathryn Hahn en la serie. | Fuente: Marvel Studios

Con motivo del Disney Plus Day, Marvel Studios anunció las cinco nuevas series que se integrarán a su Universo Marvel y que se estrenarán a través de Disney+. Uno de los anuncios confirma lo que se afirmó en octubre pasado: una serie en torno a Agatha Harkness, la villana de "WandaVision", en una serie de comedia oscura que contará el pasado del personaje interpretado por Kathryn Hahn.





Estas son las cinco series anunciadas por Marvel Studios para Disney+:

1. X- MEN '97

Marvel Studios anunció que se estrenarán nuevos capítulos de la serie de los 90 y que llegarán a Disney+ en 2023. Estos nuevos episodios contarían lo sucedido tras el final de la serie original.





2. SPIDER-MAN: FRESHMAN YEAR

SIguiendo con las series de animación, Marvel Studios estrenará en Disney+ una nueva serie original del mundo de Spider- Man. Si bien no hay una fecha de estreno para esta serie, lo que se conoce por el título es que la serie seguirá a Peter Parker durante su primer año de estudios, es decir, antes de convertirse en el Hombre Araña.

Spider-Man: Freshman Year de Marvel Studios, una Serie Original animada, llega pronto a #DisneyPlus. #DisneyPlusDay. pic.twitter.com/Yyu4LRljnR — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) November 12, 2021

3. MOON KNIGHT

Otro de los anuncios de Marvel Studios es la serie en live action con Oscar Isaac como El Caballero Luna. "No puedo distinguir entre mi vida despierto y los sueños", se escucha decir a Isaac en el tráiler, dando vida a Marc Spector, un hombre con trastorno disociativo.

4. ECHO

Otro de los anuncios del Disney Plus Day fue "Echo", una serie de la que no tenemos detalles, pero de la que se sabe que el personaje aparecerá por primera vez en "Hawkeye", la serie que llegará a Disney+ el próximo 24 de noviembre. El cast está liderado por Alaqua Cox, quien dará vida a Maya Lopez.

5. AGATHA: HOUSE OF HARKNESS

Otra de las apuestas de Marvel Studios es la serie de live action sobre la villana Agatha Harkness, a quien vimos en "WandaVision". La serie se titulará "Agatha: House of Harkness" y será un spin-off de la villana que dio vida Kathryn Hahn.

Agatha: House of Harkness de Marvel Studios, una Serie Original, llega pronto a #DisneyPlus. #DisneyPlusDay. pic.twitter.com/8v9ZpGclcu — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) November 12, 2021

OTROS PROYECTOS: SHE HULK, MISS MARVEL, WHAT IF 2 Y IRONHEART

En el Disney Plus Day también se dieron a conocer las imágenes de "She Hulk", protagonizada por Tatiana Maslany, quien dará vida a Jennifer Walter y que es la primera de Bruce Banner. Walter es una abogada de Nueva York. La serie se estrenará en 2022 y tiene un elenco con Mark Ruffalo como Hulk, Jameela Jamil, Tim Roth como Abominación, Josh Segarra, Anais Almonte y Renee Elise Goldsberry. Además, se anunció el estreno de "Miss Marvel" y la segunda temporada de "What if..?". También se anunció el desarrollo de "Ironheart", una serie original de Marvel Studios.

