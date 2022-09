Diego Luna protagoniza "Andor", la nueva serie del universo Star Wars que llega a Disney+. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Momodu Mansaray

Más de seis años después de "Rogue One", Diego Luna vuelve a al universo de Star Wars con "Andor", la serie que Disney+ estrena esta semana y que promete aportar tintes políticos a la franquicia galáctica para contar el nacimiento de un revolucionario.

"La serie transita entre distintos tonos y géneros, aspira a cumplir las expectativas que todo proyecto de 'Star Wars' genera en términos de acción y aventura, pero también nos podemos dar el lujo de tener momentos muy íntimos y ser un poco más oscuros. Es un 'thriller' más político y de espionaje", explicó en una entrevista con Efe.

Lucasfilm, la productora que supervisa todos los títulos de la saga creada por George Lucas, está apostando por el talento latino para sus producciones televisivas.

Su mayor éxito, "The Mandalorian", cuenta con el chileno Pedro Pascal al frente del reparto y "Ahsoka", que llegará en 2023, está protagonizada por Rosario Dawson, de origen puertorriqueño.

El retorno de Cassian Andor

Sin embargo, el fichaje de Diego Luna fue el primero. En 2016, cuando la saga original se acercaba a su fin, la compañía comenzó una búsqueda de nuevas líneas argumentales que continuaran su universo y así surgió "Rogue One".

El filme introdujo a los espectadores a la Alianza Rebelde, un grupo que se mencionaba en el texto de apertura de "Star Wars", durante su primera victoria contra el Imperio Galáctico.

Ahora, su nueva serie recupera al personaje de Cassian Andor, el rebelde que planeó el robo de la Estrella de la Muerte, para contar su conversión a rebelde en los cinco años anteriores a los hechos narrados en la película original.

"Con la película, me aventuraron cuando el barco ya había zarpado, pero aquí he sido parte del proceso desde el inicio. He visto los diseños cuando eran bocetos en un papel, hemos discutido los guiones cuando eran una escaleta. Me siento muy contento y tranquilo con lo que vamos a mostrar", narró el actor.



El despertar de "un revolucionario"

Con la convicción de que el personaje era también suyo, Diego Luna trabajó mano a mano con el guionista Tony Gilroy, candidato al Oscar por "Michael Clayton", para construir un relato que comenzara con un protagonista completamente alejado del que apareció en la película original y contara su "transformación".

"Es el despertar de un revolucionario", describió.

Curiosamente, el mexicano no se inspiró en otros revolucionarios históricos para dar forma a su papel.

"He tomado elementos de gente que admiro, ni siquiera figuras históricas importantes —detalló—. Sino de gente que se sabe capaz de tener incidencia, cambiar una realidad... quizás los referentes tienen más que ver con la realidad actual".

Por ello, Diego Luna recuerda que Cassian Andor es, ante todo "un migrante, un refugiado que encuentra una familia a la que no pertenece" durante un momento "muy oscuro" en la galaxia en el que son los ciudadanos los que tienen que hacer frente a la opresión.

"La ciencia ficción es una gran herramienta para hacer comentarios de la realidad, en el momento en el que yo te digo que esto sucede en una galaxia muy lejana quizás me permitas hacer comentarios sobre tu entorno", analizó.

"Andor", dos temporadas de 12 episodios confirmadas

Tal es la apuesta de Disney y Lucasfilm por esta historia que además de su primera temporada de 12 episodios, el equipo ya está trabajando en otra segunda docena de capítulos que cerrarán la trama.

"Son básicamente cuatro películas. Tiene la misma estructura que un filme, con principio y final, no es una serie que pueda seguir perennemente", concluyó.

(Con información de EFE).

