La plataforma Disney Plus comenzó julio con una renovada programación de series, películas y documentales. Entre estos destacan las películas de "Spider-Man" y el musical de "High School Musical".

PELÍCULAS

8 de julio

“El hombre araña”

El adolescente promedio Peter Parker (Tobey Maguire) se transforma en un superhéroe extraordinario tras ser picado accidentalmente por una araña radiactiva. Cuando su querido tío es salvajemente asesinado durante un robo, el joven Peter jura usar sus poderes para vengar su muerte. Considerándose a sí mismo "Spider-Man", se dispone a liberar las calles del crimen, lo que le hace entrar en conflicto con el malévolo supervillano "Duende Verde" (William Defoe).

“El hombre araña 2”

La segunda entrega de la taquillera película de Spider-Man, basada en el clásico héroe de Marvel Comics, Tobey Maguire regresa como el apacible Peter Parker, que hace malabares con el delicado equilibrio de su doble vida como estudiante universitario y luchador contra el crimen sobrehumano. La vida de Peter se complica aún más cuando se enfrenta a un nueva némesis, el brillante Otto Octavius (Alfred Molina) que se ha reencarnado en el maníaco y multitentáculo "Doc Ock". Cuando este secuestra a MJ (Kirsten Dunst), Spider-Man debe volver a la acción mientras la aventura alcanza nuevas cuotas de emoción sin precedentes.

“El sorprendente hombre araña”

Cuenta la historia de Peter Parker (Andrew Garfield), un alumno de secundaria marginado que fue abandonado por sus padres cuando era niño, dejándolo a cargo de su tío Ben y su tía May. Como la mayoría de los adolescentes, Peter intenta averiguar quién es y cómo ha llegado a ser la persona que es hoy. Peter también está encontrando su camino con su primer amor de la escuela secundaria, Gwen Stacy (Emma Stone), y juntos, luchan con el amor, el compromiso y los secretos. Cuando Peter descubre un misterioso maletín que perteneció a su padre, comienza una búsqueda para entender la desaparición de sus padres, lo que lo lleva directamente a Oscorp y al laboratorio del Dr. Curt Connors (Rhys Ifans), antiguo socio de su padre. Mientras Spider-Man se enfrenta al alter ego de Connors, el Lagarto, Peter toma decisiones que cambiarán su vida, usa sus poderes y da forma a su destino para convertirse en un héroe.

“El sorprendente hombre araña 2”

Peter Parker (Andrew Garfield) debe enfrentarse a Electro (Jamie Fox), un enemigo mucho más poderoso que él. Pero cuando su viejo amigo, Harry Osborn (Dane DeHaan), regresa, Peter se da cuenta de que todos sus enemigos tienen algo en común: Oscorp. Es genial ser Spider-Man, para Peter Parker no hay ninguna sensación como la de columpiarse entre rascacielos, aceptar ser el héroe y pasar tiempo con Gwen (Emma Stone).

“Spider-Man: de regreso a casa”

Un joven Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), que hizo su sensacional debut en Capitán América: Civil War, comienza a navegar por su nueva identidad como Súper Héroe lanzador de telarañas. Emocionado por su experiencia con los Avengers, Peter vuelve a casa, donde vive con su tía May (Marisa Tomei), bajo la atenta mirada de su nuevo mentor Tony Stark (Robert Downey Jr.). Peter intenta volver a su rutina diaria normal, distraído por los pensamientos de demostrar que es algo más que el amistoso Spider-Man del barrio, pero cuando el Buitre (Michael Keaton) emerge como un nuevo villano, todo lo que Peter considera más importante se verá amenazado.

15 de julio

“Zombies 3”

Es el último año de Zed y Addison en Seabrook y todo está mejor que nunca. La ciudad por fin acepta que los monstruos son parte de Seabrook y se ha convertido en un refugio para monstruos y humanos. Zed está a punto de recibir una beca de fútbol americano y de convertirse en el primer zombi en ir a la universidad (y le entusiasma irse con Addison que ya ha sido admitida). Addison está emocionada porque invitará a equipos de todo el mundo a la Competencia de Animadores para inaugurar el primer "pabellón de animadores". Pero la ciudad se sorprende cuando llega un equipo nuevo de invasores intergalácticos (alienígenas) a participar en la competencia. A regañadientes, dejan que los alienígenas se queden en la competencia, pero los monstruos y los humanos de Seabrook sospechan de ellos cuando descubren que quizá no solo busquen participar en un evento amistoso.

SERIES

13 de julio

“Papás por encargo”

Todo comienza cuando, el día de su cumpleaños número trece, California (Farah Justiniani) recibe un regalo inesperado: las llaves de una van que le envía su madre, Itzel, quien quiere reencontrarse con ella en Zacatecas, después de su enigmática y prolongada desaparición. Miguel (Jorge Blanco), Morgan (Michael Ronda) y Diego (Lalo Brito), los tres papás adoptivos que ahora cuidan a California, no están muy convencidos con la idea, pero ella los persuade porque siente que ese viaje los conducirá a la felicidad: ella podrá volver a ver a su mamá y por fin estarán todos juntos para siempre.

Esta inusual odisea de esta inusual familia hará vivir momentos emotivos, divertidos y desafiantes a quienes vean la serie y sean conducidos hacia un viaje emocionante de transformación y crecimiento por increíbles paisajes y culturas a lo largo del territorio mexicano.

20 de julio

“Todo igual, o no”

La serie sigue a Carol (Gabriella Saraivah) en el momento en que atraviesa dos cambios importantes en su vida. Por un lado, junto a sus mejores amigas se prepara con emoción y entusiasmo para asistir a la escuela secundaria. Por otro lado, debe asimilar la idea del casamiento de su madre con su nuevo novio, y la inminente convivencia con el hijo de él. Transitando ambos procesos, vivirá situaciones inesperadas dentro y fuera del colegio, enfrentará desafíos propios de la adolescencia que pondrán a prueba sus amistades, y aprenderá que el primer paso para ser feliz es conocerse y respetar los propios sentimientos, a pesar de que a lo largo del camino se cometan muchos errores.

27 de julio

“High School Musical: El musical” – temporada 3

La serie está ambientada en Camp Shallow Lake, un campamento en California, en donde los Wildcats y sus compañeros campistas se preparan para un verano inolvidable pleno de romance, noches sin horarios y la posibilidad de disfrutar de la naturaleza. Con una difícil puesta de Frozen en el horizonte más una dramática “docuserie” de la producción en proceso, los Wildcats intentarán demostrar quién es “mejor en la nieve” sin dejar a nadie a la intemperie. La serie está protagonizada por Joshua Bassett (Ricky), Sofia Wylie (Gina), Matt Cornett (E.J.), Julia Lester (Ashlyn), Dara Reneé (Kourtney), Frankie Rodriguez (Carlos), Saylor Bell Curda (Maddox) y Adrian Lyles (Jet). Los artistas invitados presentados esta temporada son Aria Brooks (Alex), Liamani Segura (Emmy) y Ben Stillwell (Channing) además de los artistas invitados Corbin Bleu (como él mismo), Meg Donnelly (Val), Jason Earles (Dewey Wood), Kate Reinders (Miss Jenn), Olivia Rose Keegan (Lily), Olivia Rodrigo (Nini), Larry Saperstein (Big Red) y Joe Serafini (Seb).





