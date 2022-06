'Santa Evita' es la serie basada en Eva Perón protagonizado por Natalia Oreiro. | Fuente: Star Plus

A un mes del estreno de 'Santa Evita', durante el Conecta Fiction & Entertainment, evento internacional de la industria del entretenimiento audiovisual que este año se llevó a cabo en el Palacio de Congresos de Toledo, España, se presentó el primer episodio de la producción original exclusiva de Star+.

La proyección fue seguida de un panel conformado por Natalia Oreiro (Eva Perón), Ernesto Alterio (Coronel Moori Koenig), Francesc Orella (Dr. Pedro Ara), Darío Grandinetti (Juan Domingo Perón) y el director Alejandro Maci, en el que se conversó sobre el proceso de creación de la serie, los desafíos durante el rodaje, cómo abordaron la complejidad de la historia y de los personajes históricos desde la dirección y la composición actoral y qué deberían esperar de esta historia las audiencias de todo el mundo. Los 7 episodios de 'Santa Evita' estarán disponibles a partir del 26 de julio en la plataforma.

¿De qué trata 'Santa Evita'?

'Santa Evita' es una ficción basada en el best seller homónimo del escritor argentino Tomás Eloy Martínez y sigue la intrigante historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón después de su muerte, el cual se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un monumento que nunca se concretó.

En 1955, las fuerzas militares de Argentina derrocaron al entonces presidente Juan Domingo Perón y ocultaron el cuerpo de Evita durante 16 años, con el fin de evitar que se convirtiera en un arma contra el régimen.

Antes de su muerte, Eva se había convertido en una potente figura política como esposa del General Perón, y su cadáver errante sin sepultura influyó en la política del país durante más de dos décadas. 'Santa Evita' es la historia de un cuerpo sin tumba y de la leyenda que nació en torno de él.

Realizada y coproducida por Non Stop, la nueva serie del sello Star Original Productions está protagonizada por un reconocido elenco internacional encabezado por Natalia Oreiro (Eva Perón), Ernesto Alterio (Coronel Moori Koenig) y Diego Velázquez (Mariano), con la participación especial de Francesc Orella (Dr. Pedro Ara) y Darío Grandinetti como Juan Domingo Perón.

'Santa Evita' cuenta con la producción ejecutiva de la actriz y productora mexicana Salma Hayek Pinault y Pepe Tamez (ambos de la productora Ventanarosa) y con la dirección del realizador Rodrigo García, quien también se desempeña como productor ejecutivo, y del cineasta, actor, director teatral y guionista argentino Alejandro Maci, a cargo también de la producción artística. La serie fue escrita por Marcela Guerty y Pamela Rementería.

