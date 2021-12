La nueva serie de Marvel Studios y Disney+ presenta a un nuevo personaje: Maya López, a quien veremos como Echo en una siguiente serie. | Fuente: Captura/ Disney+

La mitad de temporada de "Hawkeye" nos presentó un capítulo en el que se dio más información sobre un personaje que tendrá su serie propia próximamente: Maya López, conocida como Echo, la primera superheroína sorda del Universo Marvel.

A continuación nuestra reseña del tercer episodio, y mitad de temporada, de "Hawkeye".

[ALERTA SPOILER]

El episodio inicia con un prólogo, a diferencia de los anterior dos captíulos de "Hawkeye", en él se muestra la infancia de Maya López, Echo, y nos referencia que es sorda de nacimiento, lo que logró que sus otros cuatros sentidos se desarrollaran más. El prólogo, contado desde la perspectiva de Maya, nos muestra también la estrecha relación que tiene con su padre, quien es parte de la banda de los trajes deportivos, a quienes Clint Barton enfrentó durante su faceta como Ronin.

Durante ese prólogo, vemos la presentación del tío de Maya, quien por las referencias sería Wilson Fisk, Kingplin, a quien vimos como antagonista en "Daredevil". ¿Será su ingreso al Universo Marvel? ¿Qué otro personaje de las series de Marvel Studios hará su ingreso?

Ya de regreso al presente de la serie, vemos que Clint y Kate Bishop continúan bajo merced de la mafia de trajes deportivos. Aparece Echo y le pregunta su relación con Ronin, a quien ella señala como el asesino de su padre. Clint le cuenta que él vio morir a Ronin en manos de Black Widow, lo que en parte resulta cierto, ya que esa fue la última vez que él portó el traje.

Luego, una secuencia de pelea en la tienda de juguetes enfrenta a la mafia con Hawkeye, Clint recupera su arco y flecha, lo que complementa sus habilidades de pelea. Kate y Clint logran escapar y toman un vehículo rojo, empezando la persecución. Logran escapar y regresan a casa de la tía de Kate.

El capítulo finaliza con Kate Bishop y Clint Barton ingresando secretamente a casa de la mamá de Kate. Clint y Kate se separan y vemos como Jack detiene a Hawkeye con la espada de Ronin. ¿Es Jack un villano?

