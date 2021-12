"Encanto", la nueva cinta animada de Disney+, revaloriza la cultura colombiana. | Fuente: Disney

Hay en "Encanto", la nueva cinta animada de Disney ya disponible en cartelera, un claro tributo a lo más llamativo de Colombia: en sus casi dos horas, suenan alegres vallenatos, rebosan los colores de su fauna y, al igual que en una novela de Gabriel García Márquez, se manifiesta la magia como un acto cotidiano. En la estela de "Coco", otra película que consiguió reflejar con decoro la cultura mexicana y su Día de los Muertos, el filme dirigido por Byron Howard y Jared Bush alcanza una representación similar de lo que podríamos llamar colombiano.

¿Cómo lo logran? RPP Noticias conversó con las productoras Charise Castro Smith e Yvette Merino, quienes ofrecieron detalles sobre la realización de la película. La primera de ellas comentó que la buena factura representativa de "Encanto" se debe a la temprana investigación sobre la cultura colombiana que realizaron antes de iniciar el rodaje y durante el mismo. También contribuyeron los talentos, entre "arquitectos, diseñadores, expertos en cultura, escritores", que "ayudaron a bucear y comprender la cultura en un nivel más profundo".

"Estuvimos leyendo el guion tal como llegó y viendo escenas, y nos ayudó a entender y hacer esta película basada en la cultura colombiana", añadió Castro Smith, quien también participó en la cinta como guionista y, además, proviene de una familia cubanoamericana.

En esa pintura de la Colombia cálida y vivaz que ofrece "Encanto", destaca la mano maestra del compositor Lin-Manuel Miranda, conocido en la industria cinematográfica estadounidense por fichar con proyectos enemigos de la apropiación cultural que marcaban las producciones antiguas. Y, por supuesto, también las voces de Carlos Vives y Sebastián Yatra, dos estrellas de la música colombiana que dejan temas para oír con el corazón encogido o alegre, y un elenco formado en su mayoría por actores y actrices de ascendencia latina.

La familia, esencia de lo latino



En una industria que tiende a estandarizar sus contenidos, "Encanto" exuda diversidad e identidad. Pero ¿cuál vendría a ser la esencia de lo latino para esta cinta de Disney? Según Yvette Merino, la pregunta recorrió buena parte de las conversaciones que surgieron en medio del rodaje. "Creamos un grupo en el estudio al que llamamos 'Familia', compuesto por varias personas de ascendencia latina", dijo. Y allí tuvieron más de una discusión, pues todos provienen de distintos países.

"Hablábamos de similitudes, historias en las que encontramos muchas diferencias, pero una cosa que todos teníamos en común era lo importante que es nuestra familia para nosotros. En última instancia, la familia es importante en muchas culturas de todo el mundo, pero sé que en la cultura latina es un factor clave en cómo crecemos y cómo vivimos nuestras vidas como adultos", reflexionó la productora.

Y ese espíritu da vida a "Encanto", en cuyo centro de la trama está la familia Madrigal, quienes viven en una casa con vida propia en las montañas de Colombia y en la que cada miembro tiene un don especial. Sin embargo, entre mujeres capaces de cargar casas y curar heridas con arepas, y hombres que cambian de cuerpos o conocen el idioma animal, resalta Mirabel, una adolescente de 15 años sin talento alguno que será el verdadero corazón de la película.

Quizás otro elemento que defina la latinidad de la familia Madrigal —y de "Encanto", en general— sea también esa historia de violencia que hay detrás de su desplazamiento a la zona montañosa colombiana. Su condición de perseguidos y supervivientes. Un detalle que, según Castro Smith, tomaron en cuenta mientras investigaban sobre Colombia y trataban de entender "algunas cosas acerca de su historia".



"Dos de nuestros colaboradores más cercanos hablaron de la historia de los desplazamientos que se producen en Colombia, pero también es una historia que creo que experimenta mucha gente en Latinoamérica. La forma en que la experiencia se filtra a través de generaciones en las que afecta a diferentes personas fue algo que tuvimos en consideración. Creo que mucha gente se sentirá identificada con sus propias experiencias y familias", apuntó.

