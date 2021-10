“Just Beyond”: R. L. Stine y Seth Grahame-Smith hablan sobre la nueva cinta de terror de Disney+ muy al estilo de “Escalofríos” | Fuente: Composición

“Just Beyond”, nombrado “Otra dimensión” en su título en español, es la nueva serie de antología basadas en las novelas gráficas de R.L. Stine y creada por Seth Grahame-Smith, quien es el autor de “Orgullo y Prejuicio y Zombies” y de “Abraham Lincoln, cazador de vampiros”, entre otros éxitos.

RPP Noticias pudo conversar con Stine y Grahame- Smith en una rueda de prensa con otros medios internacionales y estas fueron sus respuestas relacionadas a cuál es el estilo que tendrá esta nueva serie de antología del terror, su vínculo con la comedia muy al estilo de “Escalofríos”, cómo nació la idea de este nuevo proyecto, entre otros.

¿Cómo te mantienes en contacto con tu personalidad de la infancia y así poder escribir historias de fantasmas?

R. L. Stine (RS): “Simplemente nunca maduré. (Risas) 10 (años) es mi nivel básico, es por eso que esta siempre ha sido mi audiencia, de 7 a 12 años. Pero, siendo serio, paso mucho tiempo manteniéndome al día con los niños, eso es una gran parte del trabajo: mantenerse al día con lo que usan, lo que dicen, los juegos que juegan, la música que escuchan, es una parte muy importante porque soy un tipo viejo y no quiero sonar como fuera de contexto”.

¿Cómo se siente de que una de sus creaciones llegue a la pantalla?

RS: “Siempre es emocionante para mí porque soy un escritor y siempre estoy escribiendo los libros, luego alguien más tiene que hacer los guiones de la serie de televisión y es emocionante para mí ver qué harán otros escritores: tomando las historias básicas de las mías y luego, yendo en su propia dirección. Siempre disfruto eso, por supuesto, que siempre disfruto cuando la gente viene a mí y me dice que el libro fue mejor y eso también me gusta”.

¿Le gustaría un universo cohesivo y coherente como Marvel?

RS: “Odio eso, odio la coherencia. Sé que hice una serie de cómics de Marvel hace un par de años, pero me pidieron que eligiera un personaje sobre el que escribir y no podía intercambiar nada. Debido a que a menudo era un pantano solo y no tenía relación con el universo Marvel porque no podía, no puede lidiar con eso, fue demasiado para mí y creo que esa es una de las razones por las que todo lo que hago comienza de nuevo: cada libro y cada episodio de esta serie de ‘Just Beyond”tiene la misma psicología, es totalmente diferente porque no me gusta conectar historias y no creo que sea bueno en eso”.





¿Cómo comenzó este proyecto?

Seth Grahame-Smith (SGS): “Stephen, me trajo las dos primeras novelas gráficas que estaban a punto de salir y dijo: ‘¿qué piensas?’ Y la idea de hacer una antología me emocionó. Poder contar una historia diferente, cada semana con un nuevo elenco Tampoco me gusta la coherencia, así que la idea de hacer algo nuevo cada semana fue divertido, un desafío divertido”

¿Qué los inspira?

RS: “Para mí, este programa me recuerda mucho a ‘Twilight Zone’, Rod Serling es un verdadero héroe para mí. Yo era joven cuando el programa estaba inicialmente y lo veía todos los viernes por la noche: fue una gran influencia para mí, creo que más allá tiene muchas de las cualidades de ‘Twilight Zone’. En eso, tiene historias de ciencia ficción, tiene historias de terror, tiene historias de fantasía… realmente no sabes lo que van a ver”.

SGS: “Para mí, ciertamente fue la ’Twilight Zone’, pero al crecer los libros más importantes para mí fueron los de Ray Bradbury y de Stephen King. Cuando fui un poco mayor, sentí que he visto 10 películas y siempre estábamos hablando de ‘Star Wars’ e ‘Indiana Jones’”

