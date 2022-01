"La era del hielo: las aventuras de Buck" estará disponible en Disney+ desde el 28 de enero. | Fuente: Disney+

Desde su aparición en 2002, "La era de hielo" se ha convertido en un éxito de la pantalla grande y chica, razón por la que sus creadores han lanzado una colección compuesta por cinco películas y dos especiales de televisión que, actualmente, puede verse por Disney+.

A esta saga se suma "La era de hielo: las aventuras de Buck", nuevo título que trae de regreso a los queridos personajes de la franquicia y que se estrenará en exclusiva por la plataforma de 'streaming' de Mickey Mouse el próximo 28 de enero.

Con un nuevo afiche y tráiler ya estrenado, esta cinta retoma a los hermanos zarigüeyas Crash y Eddie, quienes aparecieron por primera vez en la segunda entrega de "La era del hielo", y esta vez se encuentran ansiosos por un poco de independencia y en busca de emociones.

Pero aunque ellos estén en el centro de la historia, la nueva cinta de la franquicia está protagonizada por Buck Wild, la comadreja que hizo su primera aparición en la tercera parte de la saga y a la que se le reconoce fácilmente por su parche en el ojo y su amplio conocimiento de los dinosaurios.





Sinopsis de "La era de hielo: las historias de Buck"

En "La era de hielo: las historias de Buck", las zarigüeyas Crash y Eddie se proponen encontrar un lugar propio para vivir, pero pronto quedan atrapados bajo el hielo en una cueva enorme habitada por dinosaurios.

Son rescatados por la comadreja amante de las aventuras Buck Wild y juntos, con la ayuda de algunos nuevos amigos, se embarcan en una misión para salvar al Mundo Perdido de la dominación de los antiguos reptiles.

La película, que cuenta con las voces de Simon Pegg, Utkarsh Ambudkar, Justina Machado, Vincent Tong y Aaron Harris, está dirigida por John C. Donkin (productor de "La era de hielo 4") y escrita por Jim Hecht ("La era de hielo 2"), Ray DeLaurentis y Will Schifrin.

Estrenada por primera vez en el 2002, con un mamut, un perezoso y un tigre como sus protagonistas, "La era de hielo" tuvo cuatro secuelas en los siguientes años, la última de ellas en el 2016. Una franquicia que también cuenta con cortometrajes en su haber, como "Gone Nutty", "No Timing for Nuts" y "Surviving Sid".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x21 Todo lo que nos gustó (y no nos gustó tanto) de Spider-Man No Way Home

Y por fin llegó el día tan esperado. Vimos la nueva película del amigo Spidey y nos metimos la conversa de la vida, con las referencias y lo que nos pareció el cierre de la saga. Vamos así: Empezamos haciendo comentarios generales; en el minuto 15 hablamos del problema planteado para Peter Parker; desde el minuto 29 hablamos de los villanos (¡oh!, Willem, ¡oh! Alfred), para comentar la aparición de YA SABEN QUIÉNES desde el minuto 52; y ya luego hasta de las escenas post créditos rajamos. Menú completo para ti, que siempre nos escuchas. Ya se viene el final de temporada (o del podcast, quién sabe).