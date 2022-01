"El libro de Boba Fett" está actualmente disponible en Disney+. | Fuente: Disney+

Desde el pasado 29 de diciembre se puede disfrutar en Disney+ de "El libro de Boba Fett", una nueva serie original de Star Wars creada por Lucasfilm exclusivamente para el servicio de streaming. La producción, encuadrada dentro de la línea temporal de "The Mandalorian", sigue al enigmático cazarrecompensas Boba Fett (Temuera Morrison) en un viaje por Tatooine junto a la mercenaria Fennec Shand (Ming-Na Wen), por el lado criminal de la Galaxia para reclamar su derecho al territorio que había estado bajo el dominio de Jabba el Hutt y su sindicato del crimen.

Anunciada sorpresivamente en una secuencia dentro de los créditos finales del último episodio de la segunda temporada de "The Mandalorian", "El libro de Boba Fett" es el resultado de la unión de fuerzas de un equipo integrado por nombres que ya son sinónimo de Star Wars en el nuevo milenio, y reconocidos talentos que se suman al universo para dejar una impronta única.



Una dupla icónica

"El libro de Boba Fett" está creada por Jon Favreau y coescrita por él mismo y Dave Filoni, la dupla detrás de "The Mandalorian", la aclamada primera producción original de Star Wars creada para Disney+. Ambos productores concibieron esta serie como una obra complementaria a la producción protagonizada por Pedro Pascal.

Además de crear, desarrollar y codirigir ambas series, Favreau está al frente de "Ahsoka", la esperada nueva serie de Star Wars que llegará próximamente a la plataforma de 'streaming' de Mickey Mouse.

Dave Filoni, en tanto, forma parte del universo de Star Wars desde 2015, cuando fue convocado por George Lucas para construir junto a él el estudio de animación de Lucasfilm y crear la primera serie de la compañía: Star Wars: "La guerra de los clones".

Desde entonces, ha desarrollado las emblemáticas series animadas "Star Wars Rebels" y "Star Wars Resistance", al tiempo que recientemente dio vida a la serie original de Disney+ "Star Wars: The Bad Batch". Al igual que Favreau, Filoni es creador, guionista y productor ejecutivo de "Ahsoka".

Junto a Favreau y Filoni, son productores ejecutivos de "El libro de Boba Fett" Kathleen Kennedy (presidenta de Lucasfilm), Colin Wilson y Robert Rodríguez.

Además de proyectos con Marvel, Jon Favreau está involucrado en otras propuestas del universo de Star Wars. | Fuente: Disney+

Llamando a Robert Rodríguez

Mientras estaban escribiendo la nueva historia de Boba, Favreau y Filoni estuvieron de acuerdo en que el realizador Robert Rodríguez era el candidato ideal para dar vida a la nueva serie junto a ellos. Rodríguez había dirigido el episodio titulado “La tragedia” de la segunda temporada de "The Mandalorian", y Favreau y Filoni habían quedado encantados con la forma en que el cineasta había enfocado el personaje de Boba.



Rodríguez pensaba que Favreau y Filoni querrían que dirigiera uno o dos episodios de la nueva serie, pero la dupla iba por más: querían incorporarlo como productor ejecutivo y que tuviese una mayor participación en la serie.

“Fue una de las mejores llamadas telefónicas que se puedan recibir. Fue genial tener la oportunidad de participar en una serie como esta con mis personajes preferidos de Star Wars, y trabajar nuevamente junto a Jon y Dave, que son los colaboradores y los visionarios más grandes que uno pueda esperar encontrar y con los que uno pueda tener la dicha de trabajar”, aseguró Rodríguez en un comunicado de prensa.

“Robert fue muy importante en todo el proceso de dar vida a Boba. Él tenía una predilección especial por el personaje y había llegado a hacer sus propias animáticas con figuras de acción. Es un experto, es un Jedi. Conoce bien el material y sabe lo que quiere conseguir. Tiene una gran conexión con el legado”, acotó Dave Filoni.

Oriundo de San Antonio, Texas (Estados Unidos), Robert Rodríguez hizo su entrada triunfal a la escena del cine independiente estadounidense con el estreno en 1992 de su primera película, "El mariachi". Luego, se desempeñó como guionista, productor y director de reconocidas películas como "Desperado", "Del crepúsculo al amanecer", "Aulas peligrosas" y la franquicia "Miniespías".

"El libro de Boba Fett" presenta nuevos episodios todos los miércoles.

