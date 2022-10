“She Hulk”: Confirmaciones, referencias y todo lo que nos dejó el final de temporada de la serie de Marvel

Impactante. El episodio 9 de la serie de Marvel 'She Hulk' sorprendió a los fanáticos con muchas de sus referencias al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), incluyendo su “salto” fuera de su serie..

ALERTA SPOILER: A continuación, todo lo que vimos a lo largo del episodio 9 de 'She Hulk'



Al inicio del episodio 9 de 'She Hulk', Jennifer Walters está recluida en una prisión similar a la que contenía a la Abominación. Un destino que parece que compartirán ya que Walters también tiene que usar el brazalete inhibidor que le impide convertirse en She- Hulk para recuperar su libertad.

Sigue el episodio y Jennifer Walters ve como el episodio anterior marcó un destino incómodo y en soledad para ella. Regresa a vivir con sus padres, es acosada por los paparazzis e Inteliggence continúa sumando haters de la superheroína.

Se descubre que el líder de Intelligence es Todd Phelps, quien se inyecta la sangre de She-Hulk y se convierte en Hulk King, llega Bruce Banner del espacio a salvar el día… Todo hace que el episodio tome un tono sin sentido. Pero, esas escenas tienen una razón de ser: la misma She- Hulk se ve en la necesidad de salirse de su serie y “saltar” hacia otra para hablar con la producción, pidiendo mejores contenidos para su final.

Se rompe la cuarta pared

Jennifer salta de su show, vuelve al menú de Disney+ e ingresa a 'Assemble' (Unidos), la serie documental donde podemos ver cómo se hicieron las series y películas. ¿Se viene segunda temporada de She- Hulk? Así parece. Al ingresar, She- Hulk tiene como objetivo buscar a la producción de su serie y pedir cambios. Estas escenas no distan del tono de la serie, ya que a lo largo de los capítulos, vimos a Jenn hablar directamente a la cámara.



Aparece K.E.V.I.N, una alegoria a Kevin Feige, CEO de Marvel. En la serie no es humano sino una inteligencia artificial que se hace llamar Kiosko de Enlace Visual Interconectado al Nexo, que se presenta como el que “tomas las decisiones, tiene el algoritmo de entretenimiento más avanzado del mundo, produce productos casi perfectos, aunque hay algunos mejores que otros, pero le dejo ese debate al internet”.

El argumento siguiente de Jennifer son las críticas que los ‘haters’ del UCM dicen durante años: “es famoso por su gran espectáculo y sus argumentos arriesgados, pero se dice que las peliculas acaban igual”.

“Tal vez es la consecuencia de seguir una regla no escrita que deben unir muchas tramas, con acción y una conspiración de sangre que casualmente se parece mucho al suero del supersoldado”, dice.

Jennifer Walters concuerda con K.E.V.I.N. modificar ese final: saca a Todd como Hulk King, no poner a Hulk como el salvador de la historia… además de hacerle dos de las preguntas/ solicitudes que más reclaman los fans: que podamos ver más de Daredevil y cuándo llegarán los X-.Men.

Además, Kevin juega con que el regreso de Bruce desde el espacio era para confirmar qué hacía en Sakaar y “que mejor lo guardaba para la peli”. ¿Se viene Planet Hulk? Parece que las apuestas van por ese lado.

Daredevil regresa y presentan al hijo de Hulk

En el desenlace del episodio, Jennifer decide denunciar a Todd y regresa Matt Murdock como Daredevil, quien se queda por una semana compartiendo con Jenn y su familia. En la barbacoa familiar, Matt es consultado por su labor de abogado y sus ingresos, preguntas que el padre de Jennifer considera importantes por si hay que mandar a los hijos a la escuela en Los Ángeles. ¿Seguirán She- Hulk y Daredevil como pareja?



Bruce como Smart Hulk llega a la reunión familiar y presenta a su hijo Skaar. ¿Otra confirmación de Planet Hulk o la Guerra Mundial Hulk? El ingreso del personaje podría ser clave para el futuro de Hulk en el UCM.

En la escena postcréditos, Wong hace un cameo más en 'She- Hulk', llevándose a Emil a Karmar- Taj. Dejando al personaje libre de poder transformarse en Abominación cuando quiera y con la posiblidad de ser parte de los Thunderbolts, uno de los siguientes proyectos del UCM.

