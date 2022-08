'She-Hulk: defensora de héroes', la serie de comedia más reciente de Marvel, llegó a Disney+ y presentará nuevos episodios todos los jueves. | Fuente: Disney Plus

'She-Hulk: defensora de héroes', la serie de comedia más reciente de Marvel, se estrenó en la plataforma Disney+ y presentará nuevos episodios todos los jueves. La trama presenta a Jennifer Walters (Tatiana Maslany), una abogada dedicada a su profesión y su vida de soltera que inesperadamente se ve convertida en She-Hulk, una nueva identidad con la que debe aprender a lidiar dentro y fuera de la sala de audiencias.

La nueva producción no solo presenta un nuevo personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), sino que además revela una conexión nunca antes abordada en las películas y series del estudio: la que une a Jennifer Walters con el icónico Bruce Banner o Hulk, interpretado en la serie por Mark Ruffalo.

Un poder, un mentor

En 'She-Hulk: defensora de héroes', Jennifer se ve completamente sorprendida por sus nuevos poderes. La serie revela que ella adquiere la fuerza aplastante de Hulk, producto de un grave accidente automovilístico, y sus esfuerzos por ayudar a su primo, Bruce Banner, quien se encuentra llevando una vida solitaria en una locación remota de México.

“A diferencia de muchos superhéroes que eligen serlo, She-Hulk obtiene sus poderes por accidente y se resiste mucho a ellos. Ella vio lo que le sucedió a su primo y cómo eso arruinó su vida personal de muchas maneras. Esta es realmente una historia cómica sobre la autoaceptación y el control de su narrativa,”, explica la codirectora Kat Coiro.

Consciente del enorme impacto que esta nueva realidad tendrá en la vida de Jennifer, Bruce se dispone a compartir su sabiduría con su prima, intentando evitar que ella padezca sus poderes, como lo hizo él. ¿La sorpresa? La Hulk en la que se convierte Jennifer es distinta al Hulk de Banner, ya que ella es plenamente consciente de la transformación y retiene todos sus rasgos de personalidad cuando se convierte.

“Él se convierte en su mentor no deseado. Ella no quiere tener nada que ver con lo que él está ofreciendo, pero no entiende el poder que se le ha dado o lo que va a significar para su vida. Él sabe que no es algo fácil de vivir, por lo que está tratando de prepararla lo mejor que puede. Tienen una gran relación y Bruce está emocionado de tener una persona que pueda relacionarse con él al nivel de Hulk", cuenta Ruffalo, en relación al vínculo de los personajes en la nueva historia.



La dupla actoral

La interacción entre Jennifer y Bruce en la serie es el resultado de un trabajo entre los dos actores en el set, donde Tatiana Maslany y Mark Ruffalo perfeccionaron el tono sarcástico y bromista que identifica al vínculo. “Mark y yo realmente encontramos esa dinámica entre Hulk y She-Hulk, y entre Jen y Bruce. Los guiones se inclinan hacia este tipo de relación amorosa antagónica como de hermanos: obviamente crecieron muy unidos”, observa Maslany.

A su vez, los actores compartieron una experiencia muy singular: debieron actuar juntos en instancias de captura de movimiento, el proceso técnico al que se someten los intérpretes para trasladar sus movimientos a un modelo digital y usar esa información para animar el personaje en 3D."Otros actores por lo general quieren huir de mí en esas escenas: estoy en una caja, cubierto de puntos con una cámara en la cabeza, justo en el centro de mi cara. No es una experiencia natural para ellos. Por primera vez, hice escenas con otro actor que está en la misma posición”, comenta Mark Ruffalo.

Jessica Gao, guionista principal de la serie, resume así la relación entre Jennifer y Bruce: “Realmente amo las dinámicas familiares. Es mi especialidad en términos de comedia. Es genial que Tatiana y Mark tuvieran tanta química. Se siente como si fueran primos reales. Es divertido verlos burlarse unos de otros, jugar a pelear, pelear y pelear… eso es lo que haces con la familia. Tienes la oportunidad de ser tu yo más vulnerable junto con tu mejor yo”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.