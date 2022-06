Elizabeth Olsen respondió una recurrente pregunta sobre "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". | Fuente: AFP | Fotógrafo: Noam Galai

'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' se estrenó oficialmente en Disney Plus, a mes y medio de haber debutado en las salas de cine. En este contexto, Elizabeth Olsen, una de las protagonistas de la cinta, ha respondido Collider una pregunta que se hicieron muchos fanáticos del Universo Cinematográfico Marvel: ¿por qué no buscó a Visión en su viaje por el Multiverso?

ALERTA SPOILERS: La siguiente reseña contiene spoilers de "Doctor Strange 2".

Como se recuerda, en 'Doctor Strange 2', Wanda Maximoff recorre el Multiverso en busca de sus hijos Billy y Tommy, a quienes creó y “perdió” en la serie 'WandaVision'; pero no hizo lo mismo por su pareja y "padre" de estos, el androide Visión.

La respuesta de Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen respondió que Wanda Maximoff, que se convierte en La Bruja Escarlata, pudo haber buscado a su hermano Quicksilver o a sus padres. Sin embargo, explicó no hay nada que cause más dolor como perder un hijo:

“Creo que una vez que eres madre, la pérdida de tu hijo es más dolorosa que cualquier otra pérdida que puedas experimentar. Ese es realmente el porqué”.

Asimismo, explicó que pensó en esta Wanda como una versión más doméstica, y como si se hubiera separado de Visión, pues al convertirse en madre, lo principal en el mundo una para una madre son sus hijos, y todo lo demás pasa a un segundo plano.

'Doctor Strange 2' ingresó al catálogo de Disney Plus el 22 de junio

El 22 de junio, los suscriptores de Disney Plus tienen una cita… o, más bien, varias citas en distintos universos paralelos. Ese día llega al servicio de streaming la película “Doctor Strange en el multiverso de la locura”, la película más reciente de Marvel estrenada en cines hace apenas un mes y medio.

El film, dirigido por Sam Raimi, marca el esperado regreso al UCM de uno de los personajes más queridos: el Doctor Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), quien emprende un viaje a lo desconocido junto a nuevos aliados místicos y otros ya conocidos, atravesando las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

Junto a Cumberbatch, integran el elenco de la nueva película Chiwetel Ejiofor (Mordo), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Benedict Wong (Wong), Xochitl Gómez (América Chávez), Michael Stühlbarg (Dr. Nic West) y Rachel McAdams (Christine).

Dentro del UCM, “Doctor Strange en el multiverso de la locura” enfrenta la tarea suprema de equilibrar el Multiverso, con una línea de tiempo fusionándose en todos los sentidos.

Así, el equipo de Marvel asegura que la película es secuela directa de múltiples series y películas desde las series originales de Disney+ 'WandaVision y Loki' —disponibles con todos sus episodios en la plataforma— hasta las películas Doctor Strange.

