"Ahsoka", "Andor" y "The Bad Batch" son algunas de las próximas series de "Star Wars". | Fuente: Composición

“Obi-Wan Kenobi”, la serie más reciente de “Star Wars”, llegó a su fin tras seis episodios que nos permitieron ver de nuevo al maestro Jedi y al gran villano de la franquicia, Darth Vader. Sin embargo, Lucasfilm viene preparando nuevas producciones, en live-action y animadas. Estas son las que han sido anunciadas hasta el momento.

“Andor”

La serie de “Star Wars” más próxima a estrenarse es “Andor”, donde Diego Luna volverá a interpretar al valeroso Cassian Andor, que hizo su aparición en la película spin-off “Rogue One: Una historia de Star Wars”.

La serie llegará a la pantalla de Disney Plus el 31 de agosto, y constará de doce capítulos, que contarán la historia previa de Cassian Andor y otros personajes de “Rogue One”, como Saw Gerrera (Forest Whitaker) y Mon Mothma (Genevieve O'Reilly).

“Star Wars: The Bad Batch” (Temporada 2)

Otra producción de “Star Wars” que ya tiene fecha de estreno es “The Bad Batch”, serie animada que sigue a la “Fuerza Clon 99” o “The Bad Batch” (“La mala remesa”), un grupo de élite conocido con ese nombre por presentar mutaciones, producto de que son clones experimentales.

Esta serie estrena su segunda temporada el 28 de setiembre, siempre por Disney Plus, y con Dee Bradley Baker haciendo las voces de los integrantes del grupo. También se anunció la aparición de Gungi, un Jedi Wookie que escapó a la ejecución.

“Star Wars: Tales Of The Jedi”

Esta serie animada aún no tiene una fecha de estreno, pero se sabe que debutará este año. Cada capítulo contará una historia distinta, centrada en los caballeros Jedi que tomaron uno de los dos caminos de la fuerza: el lado de la luz o el lado oscuro.

Por el momento, se sabe que constará de seis capítulos. Uno de estos capítulos se centrará en los primeros años de Ahsoka, y otro en el paso del Conde Dooku al lado oscuro. Asimismo, se promete la reaparición de Qui-Gon Jinn (aprendiz de Dooku), Mace Windu, entre otros.

“The Madalorian” (Temporada 3)

“El libro de Boba Fett”, una de las más recientes series de “Star Wars”, dejó todo listo para la tercera temporada de una de las series más exitosas de la franquicia: “The Mandalorian”, que aún no tiene fecha de estreno.

Por el momento, se sabe que Mando viajará junto con Grugu (Baby Yoda) a Mandalore, el planeta de donde proviene su credo, con el fin de recuperar su condición de mandaloriano, que perdió tras quitarse el casco para salvar a Grugu.

“Ahsoka”

Ahsoka Tano es uno de los personajes que ha tenido un nuevo protagonismo en las series de “Star Wars”. El personaje interpretado por Rosario Dawson ha aparecido en “The Mandalorian” y “El libro de Boba Fett”, si bien ya había llamado la atención en el dibujo “Star Wars: The Clone Wars”.

Ella fue aprendiz de Anakin Skywalker antes de transformarse en Darth Vader, y se espera verlo también en la serie, aunque ahora como enemigo. También aparecerán personajes de “The Clone Wars”, como Sabine Wren, Hera Syndulla y Chopper. Se estrena en el 2023.

Otras series de "Star Wars"

Lucasfilm tiene entre sus planes tres series, de las que no dado mayores detalles aún. “Star Wars: Skeleton Crew” es una de estas, que sería protagonizada por Jude Law. Otra es “The Acolyte”, que se ambientará cien años antes de “Episodio I”. “Lando”, el personaje que hizo su aparición en “El Imperio contrataca” y que participó en el spin-off “Solo”, también tendrá su propia serie, con Donald Glover como protagonista.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.