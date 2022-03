Doctor Strange, los comic fundamentales para una lectura que sumergerán en el pasado del personaje | Fuente: Instagram Doctor Strange

El personaje del Doctor Strange no siempre tuvo popularidad ni tampoco se creía que iba a tener su propia cinta. Su creación fue a la par que la de Spider-Man, quien tuvo mayor éxito tanto en los cómics como en las películas.

Stan Lee y Steve Ditko fueron los que dieron vida a Doctor Strange, un personaje que acapara pantallas por su personalidad singular y, actualmente, mantiene a los fans espectantes de lo que será "Doctor Strange and The Multiverse of Madness". En esta nota se recordará las aventuras del Hechicero, que lo llevaron a la cima, teniendo películas propias y una participación relevante en el UCM.

Las aventuras del Doctor Strange

Doctor Strange: “The Oath”

Es un cómic que fue escrito en 2007 y cuenta la historia de cómo el Doctor busca la cura para extirpar el tumor de su mayordomo llamado Wong, esto lo logrará con una poción, que será un pretexto para poner de vuelta y media la sociedad.









Strange Tales #115: “Origin of Doctor Strange”

Este cómic es un especial de terror y misterio. Narra el origen del Doctor Strange, en donde se da a conocer que era un neurocirujano presumido que se llamaba Stephen Strange. Pero un día sus manos, que son su principal herramienta, fallan debido a un accidente.

Marvel Heróes 75: “El Doctor Strange”

Para ese cómic fueron seleccionados Roger Stern y Frank Miller, con el propósito de darle mayor énfasis al personaje Doctor Strange. Obtuvo gran popularidad por los cambios y realce que tuvo la historia.

Los encargados de dibujar a los personajes fueron Marshall Rogers, Michael Golden, Mike Mignola, Brent Anderson o Paul Smith. Esa publicación cuenta con 800 páginas, algo realmente sorprendente grato para los fanáticos de los personajes.





Roger Stern y Frank Miller dieron mayor énfasis al personaje | Fuente: Pinterest

Doctor Strange: “¡El maestro de las artes místicas!”

Esta edición es una recopilación desde la etapa inicial del personaje Doctor Strange, ideal para la lectura de usuarios que buscan conocer más al personaje en sus primeros años, sin necesidad de leer algo antes. Su equipo artístico está conformado por Stan Lee en el guion y Steve Ditko en el dibujo.

Doctor Strange de Stan Lee y Steve Ditko | Fuente: Pinterest





