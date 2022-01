El actor Danny Trejo hace un cameo en el capítulo 3 de 'El libro de Boba Fett'. Esta aparición sorprendió a los fanáticos de la serie de Disney+. | Fuente: Composición

El estreno del tercer episodio de “El libro de Boba Fett” tuvo un cameo que sorprendió a los fanáticos de la serie de Disney+. El capítulo titulado ‘Las calles de Mos Espa’ tuvo como actor a Danny Trejo.

Su debut en la franquicia de Star Wars justo cuando llega con un Rancor que los gemelos de Jabba the Hutt le regalaron a Boba. El personaje del famoso artista es simplemente llamado Rancor Trainer y lleva a una bestia a la guarida subterráneo donde vivió su predecesor.

“Boba inmediatamente se entusiasma con la criatura y el Entrenador de Rancor le dice cómo otros clanes montarían en la espalda de Rancor, que es algo que el cazarrecompensas también está ansioso por aprender a hacer”, reza la descripción de “El libro de Boba Fett” para este capítulo.

Muchos fanáticos compartieron sus reacciones en las redes sociales tras ver a Danny Trejo en la serie. A pesar de que es la primera vez que aparece, se rumorea que no será la única vez que aparezca en la trama.

Danny Trejo y su aparición en el tercer capítulo de "El libro de Boba Fett", serie de Disney Plus. | Fuente: Twitter

¿Cuántos episodios tiene "El Libro de Boba Fett"?

"El Libro de Boba Fett" se estrenó el 29 de diciembre de 2021 y de momento tendrá siete episodios, cada uno será estrenado los días miércoles, como parte de la política de estrenos de Disney+.

Lucasfilm también anunció que estrenará otras dos series basadas en "The Mandalorian": "Ahsoka" y "Rangers Of The New Republic". También se tiene previsto el estreno de Obi-Wan Kenobi.

Los personajes de "El Libro de Boba Fett"

La serie tiene como protagonistas a Temuera Morrison como Boba Fett y a Ming-Na Wen quien da vida a Fennec Shand. Tambén aparece en el elenco principal la actriz Jennifer Beals, quien se pondrá en la piel de Twi’lek. Se ha rumorado la aparición de Din Djarin en la piel del chileno Pedro Pascal, el Mandaloriano, pero todavía no hay nada oficial.

Los productores ejecutivos son Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy y Colin Wilson. Karen Gilchrist y Carrie Beck son las coproductoras ejecutivas; John Bartnicki es el productor y John Hampian, el coproductor.

