"El libro de Boba Fett", la nueva serie de acción del universo de Star Wars, se estrenará este miércoles 29 de diciembre a través de Disney+ y se sumará a otras producciones de Lucasfilm disponibles en el servicio de streaming.

Esta producción se anunció tras el final de la segunda temporada de "The Mandalorian" y, dado que en esa entrega no se explica qué ocurrió con Boba Fett, la nueva serie de Star Wars viene a resolver el misterio.

"El libro de Boba Fett" será protagonizada por Temuera Morrison (Jango Fett) y Ming-Na Wen (Fennec Shand). En esta nota te contamos algunos detalles que deber tener en cuenta antes de comenzar a verla.

¿QUIÉN ES BOBA FETT?

Su primera aparición se remonta a "Star Wars: episodio IV - Una nueva esperanza". Es un cazarrecompensas mandaloriano y es considerado el mejor mercenario de la galaxia. Fue clon del también cazarrecompensas Jango Fett, quien lo consideró como hijo.

LÍNEA TEMPORAL

"El Libro de Boba Fett" se encuentra dentro de la línea temporal de The Mandalorian. El objetivo de la serie es explorar parte del pasado del personaje. En ese viaje se incluirá su paso por "Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca".

TRAMA

Boba Fett y el mercenario Fennec Shand navegan por el inframundo de la Galaxia y regresan a las arenas de Tatooine para reclamar el territorio que gobernaron en su momento Jabba the Hutt y su sindicato del crimen.

PERSONAJES

La serie tiene como protagonistas a Temuera Morrison como Boba Fett y a Ming-Na Wen quien da vida a Fennec Shand. Tambén aparece en el elenco principal la actriz Jennifer Beals, quien se pondrá en la piel de Twi’lek. Se ha rumorado la aparición de Din Djarin en la piel del chileno Pedro Pascal, el Mandaloriano, pero todavía no hay nada oficial.

Los productores ejecutivos son Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy y Colin Wilson. Karen Gilchrist y Carrie Beck son las coproductoras ejecutivas; John Bartnicki es el productor y John Hampian, el coproductor.

FECHA DE ESTRENO Y EPISODIOS

"El Libro de Boba Fett" se estrena el 29 de diciembre y de momento tendrá siete episodios, cada uno será estrenado los días miércoles, como parte de la política de estrenos de Disney+.

Lucasfilm también anunció que estrenará otras dos series basadas en "The Mandalorian": "Ahsoka" y "Rangers Of The New Republic". También se tiene previsto el estreno de Obi-Wan Kenobi.

