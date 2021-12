Netflix, HBO Max, Disney+ y más plataformas alistan sus estrenos para el 2022. | Fuente: Composición

Con un 2021 todavía marcado por los estragos de la pandemia de la COVID-19, el calendario de estrenos de series y nuevas temporadas se alteró. Por eso, televidentes de todo el mundo pusieron sus esperanzas en ver los nuevos episodios o el lanzamiento del título inédito que esperaban para el próximo año. 2022 se ve prometedor.

Y no es para menos: las plataformas de 'streaming' han preparado un arsenal de producciones que desde secuelas hasta spin-off de todos los géneros aguardan con capturar la atención de un espectador ávido por novedades. Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, Star+, entre otros servicios ya dieron a conocer lo que se viene.

Así, destacan en la parrilla de series de 2022 el estreno de "House of the Dragon", la serie derivada de "Game of Thrones", que se sumará al catálogo de HBO Max, así como la continuación de "Euphoria". Por su lado, Amazon Prime Video prepara títulos significativos en su oferta, con uno que ha creado gran expectativa: "El señor de los anillos" en su versión de serie.

Por su parte, Netflix alista nuevas entregas de sus series más icónicas. Tal es el caso de la cuarta temporada de "Stranger Things" y "The Crown", productos bandera del gigante de 'streaming'. O también el regreso de "Bridgerton" luego de un debut que batió récords en el visionado. Y hay más: "Lupin", "Sex Education", "Ozark", "Élite", "Better Call Saul", entre otras.

Disney+ no se queda atrás. El 2022 continuará dándole espacio al multiverso Marvel con ficciones protagonizadas, en su mayoría, por superheroínas, luego de que este año cosechara buenos frutos con "Loki", "WandaVision", "Hawkeye" y "Falcon and The Winter Soldier". Y una cereza para los fans de Star Wars: la serie centrada en Obi-Wan Kenobi.

Las series más esperadas de 2022

Netflix

"Better Call Saul", temporada 6

Protagonizada por Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks y Michael Mando, la sexta temporada de esta precuela de "Breaking Bad" se estrenará en el primer trimestre de 2022, según reveló en noviembre pasado la revista Variety. Con un total de 13 episodios, la última entrega de "Better Call Saul" estará dividida en dos partes.

La última temporada de "Better Call Saul" tendrá dos partes. | Fuente: Netflix

"Stranger Things", temporada 4

El parón de la pandemia retardó el aterrizaje de lo nuevo de "Stranger Things" en Netflix. Pero los fans de las aventuras sobrenaturales de este grupo de niños —ahora adolescentes— en el condado estadounidense de Hawkins no deberán esperar más: su estreno será en 2022.

Eso sí: varios de sus protagonistas prometieron a la prensa que esta será la temporada más sombría. "Se vuelve cada vez más oscura, pero esta definitivamente es realmente aterradora y muy oscura", dijo la actriz Sadie Sink en julio pasado a RPP Noticias.

La temporada 4 de "Stranger Things" será la "más oscura". | Fuente: Netflix

"Bridgerton", temporada 2

Hasta antes de la llegada de "El juego del calamar", "Bridgerton" ocupaba el primer lugar de la serie más vista en la historia de Netflix con más 80 millones de reproducciones. Por eso, su segunda temporada, que llega el próximo año, aspira a recuperar su sitio.

Nuevos romances se tejen en la familia Bridgerton, protagonista de esta serie que, según se supo, todavía prepara más historias a futuro, incluido un spin-off que se centrará en la reina Charlotte. Lady Whistledown tiene para rato.

"Bridgerton" alista nuevas temporadas, una de ellas se estrenará en 2022. | Fuente: Netflix

"The Crown", temporada 5

Un nuevo elenco asoma en la quinta temporada de "The Crown", una de las producciones más aclamadas de Netflix que ya tiene varios premios en su haber, entre Globos de Oro y Emmy. No existe aún una fecha oficial de lanzamiento, pero se sabe que llegará en noviembre de 2022.

Esta vez, la reina Isabel II será encarnada por Imelda Stauton, mientras que Dominic West vestirá el traje del príncipe Carlos y Elizabeth Debicki se prepara como Lady Di. La trama tendrá en su centro la ruptura matrimonial de los dos últimos personajes.

"The Crown" continúa los devenires de la realeza británica con una quinta temporada. | Fuente: Netflix

"Ozark", temporada 4

Promocionada al principio como una nueva "Breaking Bad", con el paso de las temporadas "Ozark" ha ido allanando su propio camino en las premiaciones televisivas. Y el 21 de enero del próximo año llega a su cuarta entrega en buen estado.

Sin embargo, esta vez será el final de la familia disfuncional, encargada en lavar dinero del narcotráfico en un pueblo perdido de Estados Unidos. Y su última temporada se estrenará en dos partes, cada tanda con siete episodios.

"Ozark" llega a su final con una cuarta entrega en 2022. | Fuente: Netflix

"Sex Education", temporada 4

Con la confirmación de una cuarta entrega, los adolescentes y adultos del colegio Moordale tienen tiempo para continuar explorando sus complicadas relaciones en Netflix. De acuerdo con Espinof, la nueva temporada de "Sex Education" llegaría entre septiembre y octubre de 2022.

Confirmados están los regresos de Gillian Anderson, Asa Butterfield, Mikael Persbrandt, Patricia Allison y Alistar Petrie, aunque Emma Mackey, que interpreta a Maeve, dio a entender que tal vez su etapa en la serie había llegado a su fin.

"Sex Education" confirmó una cuarta temporada para el 2022, aunque está en duda el papel de la actriz Emma Mackey. | Fuente: Netflix

"Élite", temporada 5



La cuarta temporada de "Élite" dejó más de una historia abierta a ser retomada en una quinta entrega. El rodaje de los nuevos episodios arrancó en junio de este año, por lo que se espera el estreno de lo nuevo de la producción española en el primer semestre de 2022.

Mientras, ya hay dos fichajes confirmados: el brasileño André Lamoglia y la argentina Valentina Zenere, que ingresan a "Élite" para dar la representación latina a la serie tras la salida de Danna Paola y Jorge López.

"Élite" en su temporada 5 integrará a nuevos valores de Latinoamérica. | Fuente: Netflix

"Lupin", temporada 3

Bastaron diez episodios de esta serie, inspirada en el astuto ladrón creado por Maurice Leblanc, para que se colocara entre las favoritas de Netflix. Y también para que tuviera la promesa de volver con una tercera temporada este 2022.

Con Omar Sy en el papel protagónico, cualquier cosa puede ocurrir en la historia de este maestro del disfraz, que de la primera a la segunda temporada pasó de ser un bandido de guante blanco y detective de su pasado a vengador.

Omar Sy vive una de sus primaveras actorales gracias a "Lupin", el éxito de Netflix. | Fuente: Netflix

"Peaky Blinders", temporada 6

Sin duda, de las series más esperadas de Netflix, sobre todo tras un arrollador final de quinta temporada. La sexta entrega de "Peaky Blinders" inició su rodaje a inicios de 2021, tras un parón por la pandemia, y según la revista Esquire se estrenaría en el primer semestre de 2022.

El actor Conrad Khan, sin embargo, adelantó en una entrevista que tal vez "se estrenará el próximo febrero". Será, eso sí, el punto final de la historia de Thomas Shelby y su familia de gánsteres de Birmingham a mediados del siglo XX.

"Peaky Blinders", uno de los éxitos de Netflix, tendrá una versión cinematográfica que empezará a filmarse en el 2023 | Fuente: Netflix

HBO Max

"House of the Dragon"

En octubre pasado, HBO Max lanzó el primer avance de "House of the Dragon", la serie derivada de "Game of Thrones" que promete expandir el terreno imaginario de George R.R. Martin. Una producción cuyo estreno es uno de los más esperados para el 2022.

Este nuevo título estará ambientada 200 años antes de todos los acontecimientos que ocurrieron en "Juego de Tronos" y se centrará en la 'Casa Targaryen' y mostrará el principio de su fin, así como muchos dragones.

"House of the Dragon" lanzó su primer avance en octubre pasado. | Fuente: HBO Max

"Euphoria", temporada 2

Luego de su debut y dos episodios especiales por Navidad, "Euphoria", una de las favoritas en la parrilla televisiva de HBO Max, regresa a la plataforma con su segunda entrega, programada para el 10 de enero.

La relación entre las adolescentes Rue y Jules vuelve a explorarse en los nuevos episodios de la producción, que en 2020 le valió un premio Emmy a Mejor actriz dramática a Zendaya, ubicándola por encima de otras colegas veteranas.

"Euphoria", que llega a su temporada 2, está protagonizada por Hunter Schafer y Zendaya. | Fuente: HBO Max

"Killing Eve", temporada 4

Última entrega de la serie, según confirmó la actriz Jodie Comer, que interpreta el rol protagónico en esta historia que enfrenta a dos mujeres: Eve Polastri (Sandra Oh), una oficial que tiene la misión de atrapar a Villanelle (Comer), una asesina psicópata.

Thriller de humor negro, su desenlace llegará en 2022, según adelantó BBC América, aunque todavía no existe una fecha oficial de su lanzamiento. Con una nueva guionista al frente del proyecto —se trata de Suzanne Heatcote—, las expectativas en torno al final están al tope.

"Killing Eve" se aproxima a su final con una cuarta temporada. | Fuente: HBO Max

"Peacemaker"

Del cuadrilátero a la actuación, John Cena reafirma su vocación actoral con esta serie derivada del mundo de "El escuadrón suicida" de James Gunn. Una serie de ocho capítulos con una estructura armada por diferentes voces, según afirmó el mismo director.

Así como su contendor Marvel, el universo de DC Cómics apuesta por las producciones televisivas, en esta ocasión con Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Freddie Stroma y Chukwudi Iwuji en el elenco.

John Cena vuelve a su papel de Peacemaker en una serie derivada de "El escuadrón suicida". | Fuente: HBO Max

Disney+

"Agatha: House of Harkness"

Si con "WandaVision", Marvel acaparó la atención de un público todavía ávido por saber más de sus 'Vengadores', el anuncio de que un personaje de la serie —la bruja Agatha Harkness, interpretada por Kathryn Hahn— tendría su propio espacio fue recibido con un unánime aplauso.

Para suerte de los fans, no deberán esperar mucho para ver en pantalla chica, pues al parecer "Agatha: House of Harkness" llegará en 2022, habida cuenta de que el proyecto arrancó en octubre pasado, según reportó la revista Variety.

"Agatha: House of Harkness" sigue las aventuras de la villana de "WandaVision". | Fuente: Disney+

"Obi-Wan Kenobi"

Con "The Mandalorian", el universo de Star Wars avivó el interés de nuevas generaciones. Y con "Obi-Wan Kenobi", su apuesta por revivir al viejo jedi, cuyo rol retoma Ewan McGregor, seguramente captará la atención de nostálgicos e iniciados en los linderos de la Fuerza.

Porque si algo ha demostrado Disney+, es solvencia para contar historias de personajes que se pensaban agotados u olvidados. El rodaje de esta producción arrancó en abril pasado, y se espera su estreno a lo largo de 2022.

Ewan McGregor regresa a su papel de Obi-Wan Kenobi en la serie de Disney+. | Fuente: Disney+

"She-Hulk"

Si bien Marvel no tendrá a Alison Brie en el papel protagónico, la actriz Tatiana Maslany seguro pondrá todo de sí misma al asumir el protagónico en la serie "She-Hulk", cuyo primer avance confirma la aparición de Mark Ruffalo en su papel de Hulk.

Lo que se sabe hasta la fecha es que "She-Hulk" contará con diez episodios y, según confirmó Kevin Feige, la mente maestra detrás del UCM, será una "legal comedy" al estilo de "WandaVision", con Jessica Gao, guionista de "Rick and Morty", a la cabeza del proyecto.

"She-Hulk" contará con la participación estelar de Mark Ruffalo. | Fuente: Disney+

"Secret Invasion"

Con Emilia Clarke en el elenco, esta es probablemente una de las apuestas más grandes de Disney+ para el 2022, aunque todavía no haya fecha oficial de estreno. La trama gira en torno a los skrull, aquellos personajes que aparecieron por primera vez en "Capitana Marvel" y luego en los poscréditos de "Spider-Man: Far From Home".

Hasta el momento, se sabe que Samuel L. Jackson vuelve como Nick Fury y Ben Mendelsohn como Talos, líder de lo skrull.

"Secret Invasion" es un crossover ficticio en formato serie limitada. | Fuente: Disney+

"Willow"

Han pasado más de 30 años desde que llegó al cine "Willow", película protagonizada por Warwick Davis. Y de esa cinta deriva esta serie de título homónimo, anunciada en octubre de 2020 y cuyo estreno está programado para el 2022.

Ron Howard, director del filme original, figura como productor ejecutivo de este proyecto para la pequeña pantalla. No solo regresa el cineasta, sino también el mismo Davis, quien dará vida a su icónico personaje en nuevas aventuras.

"Willow", la famosa fantasía ochentera protagonizada por Warwick Davis, regresará a la pantalla chica con el mismo actor. | Fuente: IMDB / "Willow" (1988)

"Ms. Marvel"

Aunque iba a estrenarse a fines de 2021, la revista Variety confirmó que esta serie juvenil de Marvel, centrada en la superheroína Kamala Khan, se estrenará en el primer trimestre de 2022.

Con la actriz Iman Vellani en el papel protagónico, será la primera producción del UCM en tener a un personaje musulmán. Se trata de una adolescente que admira a los 'Vengadores' y consigue ganar sus propios poderes.

Iman Vellani dará vida al primer personaje musulmán de Marvel. | Fuente: Disney+

"Cars on the road"

El Rayo McQueen, de la elogiada "Cars", vuelve en formato de serie a Disney+. Un retorno programado para el próximo año, según anunció el servicio de 'streaming' en noviembre pasado.

Las aventuras del Rayo McQueen se extienden en una serie derivada de "Cars". | Fuente: Disney+

Amazon Prime Video

"El señor de los anillos"

Después de una trilogía aclamada, dirigida por Peter Jackson, "El señor de los anillos" se adapta a la pantalla chica con una de las series más esperadas de 2022, cuyo estreno está previsto para el 2 de septiembre en más de 240 países, con nuevos episodios disponibles semanalmente.

El rodaje culminó en septiembre pasado y la ficción, inspirada en los libros de J.R.R. Tolkien, ya tiene confirmada hasta una segunda temporada, según dio a conocer Amazon Studios. La continuación se filmará en Reino Unido y ya no en Nueva Zelanda.

La nueva versión de "El señor de los anillos" ya tiene confirmada una segunda temporada. | Fuente: Amazon Studios

"The Marvelous Mrs. Maisel", temporada 4

Con dos Globos de Oro en su haber, "The Marvelous Mrs. Maisel" ("La maravillosa Sr. Maisel") confirmó su cuarta temporada para el 18 de febrero de 2022. Amazon Prime Video confirmó la noticia con el estreno de un 'teaser'.

Ambientada entre los años 1950 y 1960, la serie narra la historia de una ama de casa que descubre su talento para la comedia en vivo.

"The Marvelous Mrs. Maisel" ingresa a su cuarta temporada. | Fuente: Amazon Prime Video

Star+

“Insania”

Protagonizada por las actrices y los actores brasileños Carol Castro, Eucir de Souza, Rafael Losso, Rafaela Mandelli y Bella Camero, este thriller filmado en Brasil y realizada por Intro Pictures, sigue la historia de Paula, una oficial de policía científica que queda internada en una misteriosa clínica psiquiátrica tras una tragedia familiar.

"Insania" es un thriller filmado en Brasil, protagonizado por Carol Castro. | Fuente: Star+

“Santa Evita”

Con un elenco encabezado por Natalia Oreiro (Eva Perón), Ernesto Alterio (Moori Koenig), Darío Grandinetti (Juan Domingo Perón), Francesc Orella (Dr. Ara) y Diego Velázquez (Mariano Vázquez), esta serie llegará en 2022.

Compuesta por siete episodios, “Santa Evita” está basada en el best-seller homónimo del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, y sigue la intrigante historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón después de su muerte.

"Santa Evita", protagonizada por Natalia Oreiro, está producida por Salma Hayek. | Fuente: Star+

“Limbo… hasta que lo decida”

Protagonizada por la actriz española Clara Lago, esta producción latinoamericana sigue la historia de Sofía, una joven millonaria que parece tenerlo todo hasta que la muerte de su padre la enfrenta a un regreso a su natal Argentina, donde enfrentará un pesado legado familiar.

Compuesta por 10 episodios de 45 minutos y filmada en las ciudades de Buenos Aires (Argentina) y Madrid (España), “Limbo… hasta que lo decida” participa en la competencia oficial de la cuarta edición de CANNESERIES.

“Limbo… hasta que lo decida” compite en la cuarta edición de Canneseries. | Fuente: Star+

“This Is Us”, temporada 6

Llegará en exclusiva a Star+ el 6 de enero de 2022. “This Is Us”, la aclamada y multipremiada serie dramática, ganadora de cuatro Premios Emmy, regresa con su última entrega para dar fin a la apasionante historia de los Pearson.

El drama que ha cosechado millones de fanáticos a lo largo de sus temporadas revela cómo los eventos más pequeños de la vida impactan en quién cada uno se convierte, y cómo las conexiones que se comparten con otras personas, pueden trascender el tiempo, la distancia e incluso la muerte.

"This Is Us" suma una nominación en los Critics' Choice Awards 2022 dentro de la categoría de Mejor serie de drama. | Fuente: Star+

“Pam & Tommy”

La nueva serie limitada que llegará a Star+ en 2022, está basada en la historia real detrás del primer video viral del mundo: la cinta sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee.

La serie muestra bajo una nueva perspectiva, el escándalo que cambió el curso de la cultura de las celebridades. "Pam & Tommy” está protagonizada por Lily James, Sebastian Stan, Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spenser Granese y Mozhan Marnò.

“Pam & Tommy” llegará a Star+ en 2022. | Fuente: Star+





