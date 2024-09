'El Pingüino': reparto, estreno de cada capítulo, dónde verlo y lo que se sabe de la serie spin-off de 'The Batman'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este spin-off se centrará en Oswald Cobblepot, mejor conocido como El Pingüino, el infame villano de Gotham City. Interpretado por Colin Farrell, quien ya deslumbró con su versión del personaje en la película The Batman de 2022, la serie explorará su ascenso al poder dentro del inframundo criminal de la ciudad, justo después de los eventos del filme dirigido por Matt Reeves.

La serie promete mantener el tono oscuro y realista que ha definido esta nueva iteración del universo de Gotham, sumergiendo a los espectadores en las complejas dinámicas de poder que gobiernan la ciudad. Con un enfoque más detallado en el personaje de Cobblepot, veremos cómo el astuto criminal se convierte en uno de los hombres más temidos de Gotham, aprovechando el caos que dejó la caída de Carmine Falcone. Los fans pueden esperar un espectáculo cargado de intriga, traiciones y violencia.

Además de Colin Farrell, el proyecto cuenta con un equipo creativo que incluye a Matt Reeves como productor ejecutivo, garantizando que el mismo nivel de calidad y estilo visual de The Batman se mantenga en la serie. La producción de El Pingüino forma parte de la estrategia de HBO Max para desarrollar una serie de proyectos que exploren más a fondo el icónico universo de Gotham y sus personajes.

Sinopsis de El Pingüino

El Pingüino es una de las primeras producciones del nuevo universo DC. La producción tendrá ocho episodios, siendo una continuación a la épica saga criminal de Batman del cineasta Matt Reeves, que comenzó con el éxito de taquilla The Batman, de Warner Bros.

"Ambientada una semana después de los acontecimientos de The Batman (2022), la serie explora el ascenso de Oz Cobblepot en el inframundo de Ciudad Gótica", se lee en la sinopsis oficial. Cabe mencionar que la historia del spin-off estará directamente relacionada con la segunda película, programada para el 2026.

¿Cuándo se estrenan los capítulos de El Pingüino?

El primer capítulo de El Pingüino se estrenó el jueves 19 de septiembre; sin embargo, los demás episodios se podrán ver desde el próximo domingo en HBO Max.

Episodio 2: 29 de septiembre

Episodio 3: 6 de octubre

Episodio 4: 13 de otubre

Episodio 5: 20 de otubre

Episodio 6: 27 de otubre

Episodio 7: 3 de noviembre

Episodio 8: 10 de noviembre

Colin Farrell como Oz Cobb, el popular villano de ciudad Gótica.Fuente: @StreamMaxLA

Reparto de la serie El Pingüino

El reparto de El Pingüino cuenta con un elenco talentoso que traerá a la vida los personajes de Gotham.

1. Colin Farrell como Oswald Cobblepot / El Pingüino: tras su aclamada interpretación en The Batman (2022), Farrell regresa para profundizar en la evolución del villano y su ascenso al poder en el submundo criminal de Gotham.

2. Cristin Milioti como Sofia Falcone: Milioti interpreta a la hija de Carmine Falcone, quien busca tomar el control del imperio de su familia y enfrentarse a Oswald en su lucha por el poder.

3. Rhenzy Feliz como Victor Aguilar: un joven con conexiones dentro del crimen organizado que se cruzará en el camino de Cobblepot.

4. Michael Kelly: aunque su papel aún no ha sido revelado, Kelly es conocido por su participación en series como *House of Cards*, lo que genera gran expectativa sobre su personaje en *El Pingüino*.

5. Clancy Brown como Salvatore Maroni: el actor dará vida a este legendario jefe criminal de Gotham, cuya presencia influirá en los acontecimientos de la serie.

¿Robert Pattinson aparecerá en la serie El Pingüino?

La respuesta es no. La showrunner Lauren LeFranc y el productor ejecutivo Matt Reeves (también director de The Batman) confirmaron en SFX Magazine (vía The Wrap), que el actor Robert Pattinson, quien interpretó a Batman en la película de 2022, no formará parte de la historia ya que se centrarán en el villano.

