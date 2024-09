Demi Lovato y recordadas estrellas infantiles destapan el lado oscuro de la fama en el documental 'Child Star'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El especial de Hulu titulado Child Star cuenta cómo los famosos actores de Hollywood y Disney han vivido la otra cara de la industria. Entre ellos se encuentra Demi Lovato, Raven-Symoné, Christina Ricci y más.

En el documental que se estrenó el martes 17 de septiembre, la recordada protagonista de Camp Rock compartió sus experiencias al ser una estrella infantil mientras entrevistaba a sus colegas. Este proyecto marca el debut de la artista de 32 años como directora y, de acuerdo con ella, el fin es proteger a los niños que trabajan en entretenimiento.

“No habría llegado a donde estoy si no hubiera tomado todas las decisiones que me llevaron a este punto, pero tuvo un precio. Definitivamente no hay un manual sobre cómo navegar esta industria a una edad tan temprana”, comentó Demi Lovato.

Child Star revela el abuso de sustancias ilícitas, problemas financieros, la transición de su carrera y más etapas que muchos de ellos enfrentaron mientras formaron parte de la industria.

“Estar frente a la cámara hace que surjan muchos de mis problemas corporales y cuando estoy frente a la cámara soy consciente de eso. Simplemente me hace sentir un poco incómoda. No me di cuenta de que la fama tendría un impacto tan negativo en mi salud mental. Y desafortunadamente a veces eso parece como estallar. Como un incidente en el que le das un puñetazo a tu corista de apoyo en un avión o una sobredosis de heroína”, aseguró Demi.

Las revelaciones de las estrellas infantiles en Child Star

1. Demi Lovato

La familia de la cantante, entre ellos sus hermanas Dallas y Madison, así como su madre Dianna y su prometido Jordan Lutes, formaron parte del documental.

“Me entristece que esto fuera algo con lo que todos estábamos luchando individualmente mientras estábamos uno al lado del otro”, dijo Madison sobre cómo ella, Demi y su madre lucharon en secreto contra los trastornos alimenticios. Madison y Demi Lovato recordaron que no frecuentaban a menudo cuando sus carreras despegaron, pero prometieron que ahora todo sería diferente.

2. Kenan Thompson

Kenan fue el rostro de Nickelodeon durante mucho tiempo ya que comenzó como miembro de varias series y después tuvo su programa Kenan & Kel. Actualmente, a sus 46 años, forma parte de Saturday Night Live.

“Ese primer comercial cuando me pagaron, fueron 800 dólares”, contó Thompson sobre sus inicios en la televisión. “Tenía 12 años, así que bien podría haber sido un millón de dólares”. Si bien tenía una carrera en ascenso, tuvo altibajos financieros.

“En Florida no tenían las mismas leyes laborales. Mi madre conoció a un tipo a través de la iglesia o la comunidad que decía ser bueno solucionando problemas fiscales. Básicamente era un estafador y huyó con mis mayores ganancias hasta ese momento. Para cuando se descubrió, ya estaba al final de mi etapa en Nickelodeon. Fue devastador porque lo descubrí delante de otros. Iba a comprar una casa en Atlanta — mi primera casa — y él no apareció con el cheque”.

3. Jojo Siwa

Después de Dance Moms, Siwa se volvió famosa y participó en varios proyectos de Nickelodeon. “Básicamente firmé un acuerdo global para todo, así que poseían todos mis derechos sobre todo lo mío. Excepto las redes sociales”, dijo la bailarina de 21 años. “Fuimos muy inteligentes al mantener eso por separado. Pero si tenía, por ejemplo, un acuerdo con alguna marca tenía que ser aprobado por Nickelodeon. Pero ellos lo poseían todo”.

En enero de 2021 reveló ser parte de la comunidad LGBT y su carrera se vio afectada por ello. “No me di cuenta, supongo, de que ningún niño estrella — que todavía era un niño estrella — había salido del clóset antes. El presidente de la cadena me llamó y dijo, ‘¿Qué vamos a decirle a los niños? ¿Qué vamos a decirle a los niños y a sus padres?’ Y él dijo, ‘Tienes que llamarles a todas las marcas a y decirles que no te estás volviendo loca'. Así que lo hice y tuve una llamada con cada marca comercial. Todo después de que salí del clóset cambió. La forma en que se comunicaban conmigo, trabajaban conmigo y cómo desarrollaban mi trabajo”.

Jojo Siwa aseguró que fue excluida de los Kids Choice Awards 2022 después de contar su orientación sexuale.

4. Alyson Stoner

La actriz fue compañera de Demi Lovato en Camp Rock y también apareció en otras producciones como Step Up y Más barato por docena. Sin embargo, contó que, durante su etapa en Disney, sufrió trastornos alimenticios al igual que Demi.

“Recuerdo una vez que me seguiste al baño y yo me estaba purgando. Y te diste cuenta porque estabas en la misma frecuencia con esos comportamientos. Me seguiste y hablaste conmigo. Estaba realmente agradecida de que alguien no solo me rechazara o me avergonzara. Sentí que fuiste muy comprensiva. Definitivamente fue entonces cuando pensé, ‘Oh, demonios, alguien lo sabe’. Pero también estaba realmente agradecida que estuvieras ahí para mí”.

Si bien ambas pasaron por problemas similares cuando trabajaron en Camp Rock, se distanciaron. “Se sentía tan difícil acceder a ti de esa manera. Perdimos ese hilo de confianza, cercanía y no parecía que quisieras ser alcanzada en ese punto. Los últimos años de trabajar juntas fueron realmente desafiantes. El trato se sentía drásticamente diferente. Definitivamente recuerdo una sensación de caminar sobre cáscaras de huevo y por lo tanto había definitivamente mucho miedo de una explosión”.

Por otro lado, resaltó que personas cercanas a ella “habían estado tomando dinero sin que yo lo supiera durante años”.

5. Christina Ricci

Siendo la famosa Merlina en Los Locos Addams la convirtió en una de las famosas estrellas infantiles de la época, pero tenía que lidiar con la fama y su vida hogareña cambió radicalmente.

“Era muy infeliz en mi vida familiar y en el colegio. Me aburría mucho y me metía en líos muy graves a los 7. En cuanto empecé a ir a audiciones todos los días después de clase con mi madre, todo eso se acabó. Pero lo que realmente me encantaba era ir con mi madre en autobús a Nueva York. Mi madre se quedaba en un lugar de mi casa donde parecía no estar presente. En cuanto ella y yo salimos de casa, adquirió personalidad. Nos hicimos muy amigas”.

No obstante, la relación con su padre fue “muy caótica”: “Mi padre era un líder de culto fracasado y por lo tanto tenía todo ese narcisismo loco que acompaña a alguien que quiere dirigir un culto. Era muy violento físicamente. Nunca hubo paz en mi casa”. Por eso, los sets de grabación era un escape.

“Sabía que no iba a pasar nada totalmente insano. Nadie se iba a enojar mucho y fingir conducir el coche contra una pared. Para mí había un refugio de seguridad emocional”. Al crecer artísticamente, recurrió a las drogas y al alcohol. “No recuerdo sentir que había alguna otra manera de ser feliz. Si sentías que no tenías absolutamente ningún control sobre tu vida, eso es una de las pocas cosas que realmente tenías control”.

6. Raven-Symoné

“Supe desde temprana edad lo que era trabajar. Mis padres se aseguraron de que yo entendiera que esto era un trabajo. Me pagan por ello y debes presentarte de manera profesional. Sabes lo que es el dinero cuando te dicen cuánto te pagan por el trabajo que haces. Así que supe a los 3 años cuánto ganaba y entendí que era un trabajo. Si lo pierdes, no ganas ese dinero”, comenzó diciendo la famosa actriz.

“A veces los sueños de los padres se mezclan con los de los hijos. Y uno se enreda mucho. Los padres olvidan que los niños pequeños actúan por el amor y el afecto de sus padres. Es mucho dinero y el dinero hace locuras”, comentó.

Raven-Symoné fue parte del programa The Cosby Show antes de ingresar a Disney Channel con That’s So Raven. Sin embargo, ya no recuerda su experiencia en algunos de sus proyectos anteriores cuando aún era una niña. “Está desapareciendo cada día. Nada es un recuerdo puro para mí ahora”.

Años después trabajó con Demi Lovato en Sunny entre estrellas y recordó que la cantante no fue muy amable con ella, pero se dio cuenta de inmediato de que estaba luchando con la cantidad de fama que se le imponía.

“La gente va a exprimir toda la luz de ti porque eres joven y tienes la energía. Pero no lo eres, sigues siendo un ser humano”.

7. Macaulay Culkin

A pesar de que el actor de 44 años no formó parte de Child Star, el director de Home Alone, Chris Columbus, compartió su punto de vista sobre cómo fue el éxito para Macaulay Culkin. “Pasamos de filmar Home Alone y a nadie le importaba. Luego, en el transcurso de un año, se convirtió en una gran estrella. Eso fue inesperado. Cuando era joven, tuve algunas experiencias bastante difíciles con otras películas que había hecho”.

Asimismo, mencionó los problemas del actor con su padre. “Me di cuenta de que los padres tenían que ser gran parte de ello. No podía dejar que él volviera a casa a un ambiente realmente inestable por el bien de una película. No valía la pena. Es tan importante elegir a los padres como lo es elegir a los niños”.

Como se recuerda, Macaulay Culkin demandó a su madre, Patricia Brentrup, y a su padre Kit Culkin a los 15 años, para que no sean sus tutores legales. Contrató a un ejecutor para sus finanzas — el contador de su familia — hasta que cumplió 18 años. Junto a su hermano Kieran, han afirmado públicamente el distanciamiento de su padre a lo largo de los años.

8. Drew Barrymore

Su papel de la pequeña Gertie en la película E.T (1982) fue el que la catapultó a la fama, sin embargo, comenzó a trabajar desde que tenía meses de nacida como modelo de comerciales. “Empecé a trabajar a los 11 meses de edad. Fue un comercial de Puppy Chow y nunca he dejado de trabajar desde entonces, excepto cuando mi madre me internó”, contó Barrymore, de 49 años, a Demi sobre su ingreso en rehabilitación a los 13 años y su estancia de 18 meses en una institución. Barrymore volvió a rehabilitación en 2014.

Drew Barrymore se cuestionaba por las razones que su madre tenía de que ella fuera famosa: “Me pregunto por qué mi madre pensó que era una buena idea que yo entrara en esto. ¿Fue porque ella quería ser actriz? ¿Fue porque mi padre y su familia eran actores?”. A pesar de que ya había mencionado la mala relación con su padre –quien se fue de casa cuando ella era una bebé- aseguró que fue Steven Spielberg una figura paterna más significativa.

“No tenía un padre y él fue la persona que me hizo sentir que de repente yo quería ser mi mejor versión. No había autoridad en mi vida, así que amaba cualquier límite que él estableciera para mí. No me di cuenta hasta que fui adulta que, ‘Oh, así es como se supone que los padres te hacen sentir'”.

Por otro lado, recordó cómo inició su adicción a las drogas cuando solo tenía 10 años: “Ella me daba marihuana a mí y a su hijo. No puedo creer cuánto respeto la vida sabiendo que la he irrespetado tantas veces. He hecho cosas que nadie sabe que hice. Es increíble que de alguna manera nadie se haya enterado”.

