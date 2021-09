"El príncipe del rap" volverá en en una serie de drama y un reemplazo de Will Smith en el rol protagónico. | Fuente: IMDB

Con dos temporadas ya confirmadas, la nueva versión de "The Fresh Prince of Bel-Air" ("El príncipe del rap"), que se filmará bajo un formato dramático y no cómico como la original, ya tiene un rostro que tome el relevo que Will Smith dejó en los años 90.

Se trata del actor emergente Jabari Banks, quien fue presentado por su antecesor durante un video compartido por Peacock, la plataforma de streaming a cargo del proyecto. "Desde la parte más profunda de mi corazón quiero darte la enhorabuena: tienes el papel de príncipe de Bel-Air", le dijo Will Smith.

Graduado en la Universidad de Artes de Filadelfia (EE.UU.), Banks asumirá el reto de encarnar al gracioso personaje que Smith interpretó a lo largo de seis temporadas en la década de 1990. El joven intérprete calificó esta elección en sus redes sociales como "un sueño que se hace realidad".

"Mi padre me envió, me dijo que lo hiciera, yo leí que las audiciones no funcionan así", señaló Jabari Banks durante su breve charla con Will Smith.

"El príncipe del rap" en su nueva versión

El reboot (reinicio) de "El príncipe del rap" traerá de regreso la historia del joven Will, quien es enviado por su madre donde sus tíos de Bel-Air (Los Ángeles, EE.UU.) desde Filadelfia. Allí estreschará lazos con el tío Phil, el primo Carton, la prima Hilary, entre otros personajes.

Según la información brindada por el portal The Hollywood Reporter, esta nueva versión de la serie no tendrá el registro cómico de la original. Será el relato del "complicado viaje de Will desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones cerradas de Bel-Air".

El mismo Will Smith será productor ejecutivo de "El príncipe del rap" en drama, que tendrá bajo su dirección al cineasta Morgan Cooper, quien en el 2019 estrenó un cortometraje que pretendía ser el avance de una cinta titulada "Bel-Air".

En el 2020, el reparto original de "El príncipe del rap" se reunió en un programa especial que fue transmitido por la plataforma HBO Max.

