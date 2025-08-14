'Thunderbolts*' en streaming: todo sobre el estreno en online de la película que despide la Fase 5 del UCM

Disney+ confirma el estreno en agosto de Thunderbolts*, la cinta que ha conquistado a la crítica. El filme reúne a Florence Pugh y Sebastian Stan al frente de los Nuevos Vengadores.

Atención, marvelitas: Disney+ anunció este jueves que Thunderbolts*, la película que marca el cierre de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y que ha sorprendido a la crítica, llegará en agosto a su catálogo. La cinta presenta a los Nuevos Vengadores, con Florence Pugh como protagonista.

Dirigida por Jake Schreier, la historia combina acción, caos y una carga emocional inesperada, con personajes que se ven obligados a enfrentar su lado más humano. Además del regreso de Pugh como Yelena Belova, vuelve Sebastian Stan en el papel de Bucky Barnes, acompañado de otros rostros conocidos del UCM.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre Thunderbolts*...

¿De qué trata Thunderbolts*?

Marvel Studios anunció que Thunderbolts* sigue a un grupo de antihéroes atrapados en un plan orquestado por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Obligados a colaborar en una misión letal, deberán enfrentarse a un enemigo sin precedentes… en un mundo donde los héroes clásicos ya no existen.

¿Thunderbolts* tiene escenas postcréditos?

Sí, Thunderbolts* incluye dos escenas adicionales. La primera aparece a mitad de los créditos y tiene un tono más ligero, casi anecdótico. La segunda, en cambio, es mucho más significativa: ofrece un vistazo directo a lo que Marvel Studios tiene entre manos para el futuro inmediato del UCM.

¿Quiénes actúan en Thunderbolts*?

El reparto principal incluye a:

Florence Pugh como Yelena Belova

como Yelena Belova Sebastian Stan como Bucky Barnes / Winter Soldier

como Bucky Barnes / Winter Soldier David Harbour como Alexei Shostakov / Guardián Rojo

como Alexei Shostakov / Guardián Rojo Wyatt Russell como John Walker / U.S. Agent

como John Walker / U.S. Agent Olga Kurylenko como Antonia Dreykov / Taskmaster

como Antonia Dreykov / Taskmaster Lewis Pullman como Bob / Sentry

como Bob / Sentry Geraldine Viswanathan como Mel

como Mel Chris Bauer como Holt

como Holt Wendell Edward Pierce como Gary

como Gary Hannah John-Kamen como Ava Starr / Fantasma

como Ava Starr / Fantasma Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine

¿Cómo se conecta Thunderbolts* con el UCM?

Thunderbolts* se integra a un calendario cargado de estrenos de Marvel Studios. En julio llegó a los cines Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, mientras que en 2026 se estrenarán Avengers: Doomsday (mayo) y Spider-Man: Un nuevo día (julio). La Fase 6 culminará en mayo de 2027 con Avengers: Secret Wars, el evento más ambicioso del estudio hasta la fecha.

Entre las sorpresas más comentadas está el regreso de Robert Downey Jr., aunque no como Iron Man: esta vez interpretará al enigmático Doctor Doom, el nuevo gran villano del UCM. Avengers: Doomsday reunirá al nuevo Capitán América (Anthony Mackie), los Nuevos Avengers, los Cuatro Fantásticos y los X-Men.

¿Qué dicen las críticas de Thunderbolts*?

En Rotten Tomatoes, Thunderbolts* obtuvo un 88% de aprobación basada en 375 reseñas. En Metacritic, alcanzó 68/100 con base en 53 críticas, posicionándose como la película mejor valorada de la Fase 5, por encima de Guardianes de la Galaxia vol. 3 (2023), que llegó a 64 puntos.

Entre los elogios más destacados, David Rooney (The Hollywood Reporter) resalta la “frescura desarmante” y el corazón de la historia; Jordan Hoffman (Entertainment Weekly) pone el foco en los pequeños momentos de Florence Pugh y Wyatt Russell; Ross Bonaime (Collider) la describe como “una grata sorpresa”; y David Fear (Rolling Stone) asegura que es "un regreso bienvenido a una fórmula que funciona”.

¿Dónde y cuándo ver Thunderbolts*?

Tras varios cambios de fecha, Thunderbolts* se estrenó en Latinoamérica el 30 de abril de 2025, y en Estados Unidos y Canadá el 2 de mayo. Su debut en streaming será el 27 de agosto, exclusivamente en Disney+.

Mira el tráiler de Thunderbolts* a continuación...

