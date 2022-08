"El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" se estrenará en Prime Video el próximo 1 de septiembre. | Fuente: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video pisa el acelerador con 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder'. La ambiciosa serie basada en la obra de J.R.R. Tolkien adelantó su fecha de estreno al 1 de septiembre. Asimismo, este debut vendrá con el lanzamiento de un doble episodio con el que la plataforma de 'streaming' pone toda la carne en el asador, además de mostrar así cuál será el calendario que tendrá la primera temporada.

Considerada una de las series más esperadas de la temporada, 'Los Anillos de Poder' explora la Segunda Edad de la Tierra Media, ahondando en el surgimiento de Sauron y varios otros eventos significativos que se desarrollarán en torno a la creación de los diecinueve anillos y aquel que gobernará a todos.

Desde que se anunció el proyecto, allá por 2017, Prime Video ha ido dosificando la información sobre la trama y cómo se abordará este período previo tanto a la trilogía de 'El Hobbit' como a la de 'El Señor de los Anillos'. El servicio de video bajo demanda ha apostado alto por esta producción, con un presupuesto de aproximadamente 1 000 millones de dólares y con un compromiso de producir cinco temporadas.

'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder': Un episodio por semana

El estreno del doble episodio de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' será solamente en la fecha de lanzamiento de la ficción, puesto que los demás capítulos tendrán un lanzamiento semanal cada uno, finalizando su emisión el 14 de octubre.

Este primer episodio, dirigido por Juan Antonio Bayona, se lanzará a las 9 p.m. del 1 de septiembre, según el horario de Nueva York, lo que se traduce a la misma hora para el público peruano.

Tras el estreno del doble episodio, el resto de capítulos se verá semanalmente los domingos a partir de las once de la noche, hora peruana. Prime Video espera así convertir a 'Los Anillos de Poder' en uno de sus pilares que fidelice a suscriptores, siguiendo la estela de 'The Boys'.

'El señor de los anillos: los anillos de poder': ¿A qué hora se estrena en Prime Video?

- Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: jueves 1 de septiembre a las 8 p.m.

- México, Colombia, Panamá, Ecuador y Perú: jueves 1 de septiembre a las 9 p.m.

- Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: jueves 1 de septiembre a las 10 p.m.

- Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: jueves 1 de septiembre a las 11 p.m

- España: viernes 2 de septiembre a las 3 a.m.

- Reino Unido: viernes 2 de septiembre a las 2 a.m.

"El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder" es un épico y ambicioso relato de la mítica 'Segunda Edad de la Tierra Media' del escritor británico J.R.R. Tolkien. | Fuente: Amazon Prime Video

¿Dónde se sitúa la serie?

La serie 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' de Prime Video trae por primera vez a la pantalla, las leyendas heroicas de la 'Segunda Edad de la historia de la Tierra Media'. Este drama épico se sitúa miles de años antes de los eventos de 'El Hobbit y El Señor de los Anillos' de J.R.R. Tolkien, y llevará a los espectadores de regreso a una era en la que los grandes poderes fueron forjados, reinos ascendieron a la gloria y cayeron a la ruina, héroes improbables fueron puestos a prueba, la esperanza pendió del hilo más fino, y uno de los villanos más grandes surgidos de la pluma de Tolkien amenazaron con cubrir de oscuridad el mundo.

Comenzando en un tiempo de paz relativa, la serie sigue a un ensamble de personajes tanto familiares como nuevos, mientras enfrentan el temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las oscuras profundidades de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, el impresionante reino insular de Númenor y los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de que se hayan ido.



