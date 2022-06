“El señor de los anillos: Los anillos de poder” se estrena el 2 de setiembre, por Amazon Prime.

El 2 de septiembre se estrenará “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, serie de Prime Video basada en el mundo de J. R. R. Tolkien. Recientemente, el medio IGN tuvo acceso a imágenes de los orcos, criaturas que conforman los ejércitos de las fuerzas del mal, y también conversaron con Lindsey Weber, productora de la serie, y Jamie Wilson, jefe del departamento prostático de la misma.

En las imágenes compartidas por el medio, se puede apreciar unos orcos algo diferentes de los que se vieron en las trilogías dirigidas por Peter Jackson, y esto tiene una explicación: la serie se ambienta miles de años atrás.

"JD y Patrick, los showrunners, la primera página de su biblia trataba sobre los orcos. Sienten una verdadera pasión por ellos, les encantan las prótesis prácticas y el diseño, y sintieron que necesitaban exploración dado que estamos en la Segunda Edad y miles de años antes de los eventos de la Tercera Edad. Era realmente importante para ellos tratarlos como su propia cultura y explorar su mundo sobre sus propias piernas por derecho propio”, explicó Lindsey Weber.

Los orcos de la Segunda Edad de la Tierra Media

En la segunda edad, los orcos estaban casi extintos, escondidos en pequeños grupos, por lo cual a los creadores de “Los anillos de poder” buscaron darles un realce especial, y así lo explica la productora:

“Pasamos mucho tiempo hablando sobre lo que significaría ser un orco en la Segunda Edad. Sentí apropiado que su aspecto fuera diferente, parte de una Segunda Edad más salvaje, más cruda, de la Tierra Media, más cerca de donde termina la Primera Edad. Cuando los conocemos, aún no están organizados en ejércitos, están un poco más dispersos y han estado buscando basura. Así que es solo un momento diferente en su historia total”.

Habrá orcos femeninos en "Los anillos de poder"

La serie “El señor de los anillos: Los anillos de poder” no está conectada con las trilogías de Peter Jackson. Por tanto, se tomarán algunas libertades creativas, como es la aparición de orcos femeninos, que la productora Lindsey Weber ha destacado.

Asimismo, habló de uno que sobre entre el resto: “Pero hay un orco en particular, que es muy, muy alto y fuerte, que tiene una pelea particularmente agradable con uno de nuestros personajes élficos, que sospecho que será, o espero que sea, el favorito de los fans”.

El uso de silicona encapsulada

En tanto, Jamie Wilson, jefe del departamento prostático, explicó que estos orcos serán distintos, porque recién están saliendo de la oscuridad y enfrascándose en batallas más cruentas:

“Están volviendo a salir por primera vez otra vez, así que todo es un poco nuevo. Por eso, no tienen la piel tan oscura, necesariamente no son tan musculosos y no están tan desgastados por la batalla como lo han visto en producciones anteriores”, explicó Wilson.

Finalmente, Jamie Wilson explicó que para esta serie se han empleado prótesis de silicona encapsulada, que se usaron al final de las primeras trilogías de “El Señor de los Anillos”:

“Todas las orejas, narices y piezas de los orcos están hechas de silicona encapsulada, que son básicamente dos capas de silicona con una pieza móvil de silicona en el medio, de modo que cuando se aplica a la cara del actor, se pueden mover y funciona. También obtiene la misma temperatura que su piel”.

