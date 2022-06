Prime Video lanza el tráiler oficial "La Lista Terminal", protagonizada por Chris Pratt. | Fuente: Prime Video

Prime Video lanzó el tráiler y arte oficial de la serie 'La Lista Terminal', protagonizada por Chris Pratt. Los ocho episodios se estrenarán el 1 de julio en la plataforma de streaming en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Basada en la novela bestseller de Jack Carr, 'La Lista Terminal' sigue a James Reece (Chris Pratt) después de que su pelotón completo de SEALs fue emboscado durante una misión secreta de alto riesgo.

Reece regresa a casa con su familia, con recuerdos contradictorios de lo que sucedió y preguntas sobre su culpabilidad. Sin embargo, mientras nueva evidencia sale a la luz, el protagonista descubre a fuerzas oscuras que están en su contra, poniendo en peligro su vida y la de los suyos.

REPARTO Y PRODUCCIÓN

Además de Pratt, la serie está protagonizada por Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett y Stephen Bishop.

Completan el reparto Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole, Alexis Louder, Arturo Castro, Marco Rodríguez, entre otros.

En la producción ejecutiva, la serie cuenta con Chris Pratt y Jon Schumacher a través de Indivisible Productions, Antoine Fuqua a través de Fuqua Films (The Equalizer, Training Day) y con escritor/showrunner David DiGilio.

El autor Jack Carr es productor ejecutivo, junto con el escritor Daniel Shattuck. 'La Lista Terminal' es una coproducción de Amazon Studios y Civic Center Media en asociación con MRC Television.

