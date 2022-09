"El señor de los anillos: Los anillos del poder" se estrenó este 1 de septiembre por Prime Video. | Fuente: Prime Video

Stanley Kubrick decía que la trilogía de culto de Tolkien 'El señor de los anillos' era imposible de adaptar al cine. Es difícil imaginar qué habría pensado de la multimillonaria apuesta de Amazon: una precuela basada en áridas notas publicadas al final del tercer libro.

La serie televisiva, que se estrena el viernes en todo el mundo por Prime Video, el canal de streaming de Amazon, aspira a capitalizar el enorme atractivo generado por las novelas de J.R.R. Tolkien y las adaptaciones cinematográficas de Peter Jackson, ganadoras en total de 17 premios Oscar.

'El señor de los anillos: Los anillos del poder' es una de las apuestas centrales de Amazon para competir en la "guerra del streaming" que libran Netflix, Disney+ y HBO Max. Esta última acaba de lanzar la precuela de 'Juego de tronos'.

La nueva serie está financiada por el multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, aficionado de Tolkien.

La magnitud del desafío es enorme, considerando que esta precuela está protagonizada por héroes y villanos a los que apenas se hace referencia en la trilogía de Tolkien y sus anexos y apéndices y que tanto sus creadores como sus actores son en gran medida desconocidos.

"Es bastante angustioso: estamos montando algo que hasta ahora no se ha visto y a partir de muy pocos elementos", dijo a la AFP Sophia Nomvete, que interpreta a la princesa Disa, la primera enana negra representada en la pantalla en el mundo de Tolkien.

"El estrés es evidente. Queremos que esto salga bien", dijo a la AFP el mes pasado.

'El señor de los anillos: Los anillos del poder' y sus nuevos personajes

'Los anillos del poder' está ambientada en la 'Segunda Edad' de Tolkien, en la Tierra Media, miles de años antes de los acontecimientos de 'El hobbit' y 'El señor de los anillos'.

Aunque un puñado de personajes de las películas de Jackson vuelven a estar presentes en la serie de Amazon, no están Frodo, Gollum ni Aragorn.

La mayoría aparecen en la pantalla por primera vez, y algunos incluso fueron creados completamente desde cero.

"La primera temporada apunta solamente a establecer personajes y presentar otros nuevos (...), dando vida al mundo bastante esquelético que Tolkien recién mostró en la Segunda Edad", dice Maxim Baldry, cuyo personaje, Isildur, fue visto brevemente, luchando contra Sauron al comienzo de la trilogía de Jackson.

Ahora, interpreta a una versión más joven de este héroe trágico.

"Es un verdadero regalo poder explorar los inicios de alguien, averiguar de qué está hecha esa persona, entender quién es realmente", afirmó un entusiasta Baldry.

"Maravillosamente loco"

Cuando los creadores de la serie, Patrick McKay y J.D. Payne, presentaron la idea a Amazon después de que esta comprara los derechos en 2017, contaban con unos pocos antecedentes en su carrera.

"Queríamos encontrar una mega épica tolkieniana. Y Amazon estuvo maravillosamente loco como para decir 'sí, vamos a hacerlo'", contó McKay en la Comic-Con.

En el estreno del martes en Londres, Bezos admitió que "algunas personas" cuestionaron la decisión de convocar a "este equipo relativamente desconocido". "Pero vimos en él algo especial", destacó, según la revista Variety.

Las primeras críticas han sido en general positivas. El fastuoso vestuario, los decorados y los efectos visuales fueron particularmente elogiados, así como la actuación central de Morfydd Clark como Galadriel.

La revista Time destacó, en cambio, que "está repleta de bellas imágenes y de estereotipos ya superados".

Lloyd Owen y Morfydd Clark en "El señor de los anillos: Los anillos de poder". | Fuente: Prime Video

El secretismo alrededor de la serie

'El señor de los anillos: Los anillos del poder' ha sido considerada como la más cara de la historia de la televisión.

Amazon desembolsó 250 millones de dólares por el pago de derechos, y otros 465 millones solo para la primera temporada. Partiendo de la base de que habrá cinco temporadas, es de prever que el costo final supere largamente los 1 000 millones de dólares.

El secretismo que rodea a esta aventura es también superlativo. A tal grado llega, que los actores desconocen por completo el destino de sus personajes.

"¡Ni idea! Ni siquiera sé qué pasará en la próxima temporada", dijo Megan Richards, que interpreta a Poppy Proudfellow, un personaje de la raza Harfoot, ancestros de los hobbits.

Daniel Weyman, que encarna a un misterioso hombre identificado como "el forastero", se aferra a que los creadores de la serie saben lo que hacen. "Conocen su arco argumental", dijo a la AFP.

(Con información de AFP).

