“Élite” estrenó su cuarta temporada en la plataforma digital Netflix. Excesos, sexo y vicios no faltarán en los nuevos episodios de la serie juvenil centrada en los alumnos de una prestigiosa escuela en España, Las Encinas. Por otro lado, el drama será un nuevamente un punto central para la saga televisiva.

“Les espera una serie con su mismo ADN pero evolucionada. Los nuevos personajes van a traer mucha fuerza, mucha frescura, y hemos intentado que eso se transmitiera durante toda la temporada”, contó a EFE el escritor Carlos Montero, uno de sus creadores, sobre lo que se verá en la nueva entrega de la ficción de Netflix.

Esta vez, la mayoría de sus personajes originales no aparecerán, debido a que se graduaron, y se contarán historias de los nuevos rostros de Las Encinas. Famosas estrellas como Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lu), Jorge López (Valerio), Mina El Hammani (Nadia) y Álvaro Rico (Polo) abandonaron “Élite” tras el rodaje de la temporada pasada.

Las historias de "Élite Week"

Previo al estreno de la cuarta temporada de “Élite”, los creadores de la serie prepararon una sorpresa para los fans. Se trata de “Élite Week”, una semana llena de mini historias sobre los romances más significativos de la serie juvenil.

Son cuatro capítulos, que estrenaron uno cada día y muestran cómo se desarrollan las tramas de los personajes que vimos al inicio de la producción española.

14 de junio: Guzmán, Cayetana y Rebeka

15 de junio: Nadia y Guzmán

16 de junio: Ander, Omar y Alexis

17 de junio: Carla y Samuel

Carlos Montero, uno de los creadores de “Élite”, comentó un poco acerca de estos episodios extra: “Cada temporada nueva que escribimos siempre acabamos dejándonos algunas historias de nuestros personajes fuera. No encajan en el formato, o no hay tiempo material para desarrollarlas, y siempre te quedas con el gustillo amargo de que nos hubiera gustado compartirlas con todos”.

