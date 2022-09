"Succession", "Ted Lasso" y "The White Lotus" se alzaron como las grandes favoritas a los Emmy 2022. | Fuente: HBO / Apple TV

"Succession", "Ted Lasso" y "The White Lotus" son las grandes favoritas a los Emmy 2022, los premios más importantes de la televisión estadounidense, que este año han dejado su predilección por los formatos anglosajones al nominar al fenómeno surcoreano "El juego del calamar".

La ficción de Netflix suma 14 nominaciones, algunas más resaltantes como mejor serie dramática y mejor actor protagonista para Lee Jung-jae, aunque queda lejos de las 25 candidaturas de "Succession", la producción de HBO Max.

El drama familiar, que ya ganó en los Emmy 2020, se acercó este año al récord de 32 nominaciones que logró "Game of Thrones" en 2019, el año de su despedida, una marca difícil de superar en plena era de consumo masivo de la pequeña pantalla.

La competencia

En su particular batalla por el prestigio, HBO barrió al conseguir 140 nominaciones entre todos sus títulos, marcando distancias con Netflix, que se conformó con 105 menciones.

Esa diferencia se explica, en parte, porque las grandes apuestas de Netflix se han desinflado en el conteo: sus dos series más vistas de la historia, "El juego del calamar" y "Stranger Things", lograron 14 y 13 candidaturas, respectivamente.

Además, ambas competirán en mejor serie dramática, donde "Succession" es ya la indiscutible favorita. "Ozark", "Better Call Saul", "Euphoria", "Severance" y "Yellowjackets" son el resto de dramas nominados.

En comedia, la amable y futbolera "Ted Lasso", protagonizada por el carismático Jason Sudeikis, encontrará una fuerte rivalidad en "Hacks", liderada por Jean Smart en el papel de una cómica de capa caída que busca recuperar el éxito perdido.

"Abbott Elementary", "Barry", "Curb Your Enthusiasm", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Only Murders in the Building" y "What We Do in the Shadows" completan la lista de aspirantes a mejor comedia.

Finalmente, en miniserie habrá dos tramas basadas en casos reales sobre personas que inventaron una vida que no les pertenecía, la tendencia narrativa del año. Son "The Dropout" e "Inventing Ana", que se medirán con "Dopesick", "Pam & Tommy" y "The White Lotus".

Las plataformas de streaming donde podrás ver las series en competencia

Netflix



- Better Call Saul

- Ozark

- El juego del calamar

- Stranger Things

- Inventing Anna

- Maid

HBO Max



- Euphoria

- Succession

- Barry

- Curb Your Enthusiasm

- Hacks

- The White Lotus

- The Flight Attendant

- Insecure

- The Staircase

- Scenes From a Marriage

Amazon Prime

- The Marvelous Mrs. Maisel

Apple TV+

- Severance

- Ted Lasso

- The Morning Show

Paramount Plus

- Yellowjackets

- Killing Eve

Star Plus

- Only Murders in the Building

- What We do in the Shadows

- Dopesick

- The Dropout

- Pam & Tommy

- Atlanta

- Impeachment

