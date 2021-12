Los estrenos de Amazon Prime Video para diciembre llegan con muchas series, películas y documentales. Mira la lista completa. | Fuente: Composición

Amazon Prime Video llega con nuevo catálogo para el mes de diciembre. Para este mes, Prime Video contará con series, películas, documentales, animes y más, que se sumaron al catálogo a partir de este miércoles 1.

Entérate en la siguiente nota cuáles son los estrenos de la plataforma de Amazon Prime Video para diciembre.

Estrenos de Amazon Prime Video para diciembre 2021

1 DE DICIEMBRE

Jumanji: The Next Level

La banda se reúne de nuevo, pero, al regresar a Jumanji para rescatar a uno de los suyos, descubren que el juego ha cambiado. Tendrán que enfrentarse a terreno desconocido para escapar del juego más peligroso del mundo.

2 DE DICIEMBRE

Sainz. Vivir Para Competir

En esta docuserie la audiencia conocerá la carrera de una leyenda presente en la alta competición desde hace más de 30 años, ganador de dos campeonatos mundiales de rally, tres títulos en el Rally Dakar y considerado uno de los mejores pilotos de rally de la historia. Los miembros Prime serán testigos de su trabajo, esfuerzo y dedicación y de la especial relación familiar que mantiene con su hijo Carlos, piloto de Fórmula 1.

3 DE DICIEMBRE

Alex Rider - Temporada 2

Después de la misión mortal para acabar con Point Blanc, Alex Rider está ansioso por dejar atrás el pasado y reconstruir su vida. Pero cuando un horrible ataque a la familia de un amigo lo devuelve al mundo de los espías, Alex debe descifrar un plan siniestro con implicaciones globales.

Un Rescate de Huevitos

Toto y sus amigos deben rescatar a sus hijos huevo después de que se los lleven a un evento de comida gourmet en África.

Harlem

Nueva comedia que trata sobre un grupo de elegantes y ambiciosas novias en Harlem NYC, la meca de la cultura afroamericana en Estados Unidos. Camille es una profesora de antropología en Columbia con un amplio conocimiento de las normas de citas de muchas culturas, pero tiene dificultades para navegar en su propia vida amorosa; Tye es creadorx de aplicaciones de citas queer, prefiere mantener la vulnerabilidad y las parejas románticas a distancia; Quinn es una diseñadora de modas romántica desesperada con fondos fiduciarios que está tratando de retribuirlos al mundo mientras dirige un negocio con dificultades; Angie es una cantante y actriz segura, vibrante y sin filtros que también vive fabulosamente con Quinn sin pagar renta. Juntas, escalan de los 20s a la siguiente fase de sus carreras, relaciones y sueños en la gran ciudad.

9 DE DICIEMBRE

The Ferragnez

Chiara Ferragni es una emprendedora digital e ícono de la moda con más de 25 millones de seguidores en Instagram, y fue coronada como la número uno en la lista de “Influencers más poderosos en la moda” por Forbes. Fedez es un artista versátil con más de 60 discos de platino y 13 millones de seguidores en Instagram. Fedez participó en la popular serie de Amazon Original Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo Season 1, y fue el anfitrión de la exitosa LOL - Chi ride è fuori Season 1. Gracias a la serie docu-reality de Amazon Original The Ferragnez - La Serie, el público y los fanáticos tendrán acceso exclusivo al detrás de cámaras de su vida cotidiana. Filmada a finales de 2020 y principios de 2021, un momento especial y extraordinario de sus vidas, la serie brindará a los fanáticos una visión de la familia como nunca antes; desde el segundo embarazo de Chiara hasta la primera participación de Fedez en el mundialmente famoso Festival de Música de San Remo; al nacimiento de su segundo hijo, Vittoria; todo equilibrado con una agitada vida profesional y social.

10 DE DICIEMBRE

Encounter

Un infante de la marina condecorado emprende una misión de rescate para salvar a sus dos jóvenes hijos de una misteriosa amenaza. Mientras su viaje los lleva en direcciones cada vez más peligrosas, los chicos deberán dejar atrás su niñez.

LOL: Last One Laughing Mx - Temporada 3

La tercera temporada de la edición mexicana de LOL: Last One Laughing, la galardonada serie Amazon Original en donde diez comediantes harán todo lo posible por mantener una cara seria mientras hacen reír a los demás. Serán eliminados uno por uno hasta que solamente quede uno, que se llevará un millón de pesos. Entre los comediantes elegidos destacan figuras de varios estilos de comedia incluyendo stand-up, personajes, comedia de improvisación y física, entre otros. Consta de seis episodios, los dos primeros estarán disponibles el 10 de diciembre, los dos siguientes el 17 de diciembre y los dos finales el viernes 24 de diciembre.

The Expanse - Temporada 6

La sexta y última temporada de The Expanse comienza con el sistema solar en guerra, mientras Marco Inaros y su Free Navy continúan lanzando devastadores ataques de asteroides en la Tierra y Marte. Mientras las tensiones de la guerra y la pérdida compartida amenazan con separar a la tripulación del Rocinante, Chrisjen Avasarala hace un movimiento audaz y envía al ex marino marciano Bobbie Draper a una misión secreta que podría cambiar el rumbo. Mientras tanto, en el Belt, Drummer y lo que queda de su familia están huyendo, perseguidos por traicionar a Marco. Y en un planeta distante más allá de los Anillos, comienza a surgir un nuevo poder.

16 DE DICIEMBRE

Tu eres mi problema

Sebastián, un impulsivo adolescente, es expulsado una vez más de la escuela justo cuando su madre, Luisa, está a punto de dar un gran paso en su carrera. Sebastián se escapa de casa pensando que con su padre, a quien no ha visto en años, encontrará la solución a sus problemas. Pero no llegará muy lejos sin Luisa. Ambos inician un viaje por carretera lleno de risas, lágrimas y descubrimientos.

17 DE DICIEMBRE

Causalidad

Este atrapante thriller cuenta la historia de Claudia (Juana Viale), quien se presenta en un bar para conocer a Luis (Pablo Mónaco), un médico que la contactó a través de una aplicación de citas. Claudia no se imagina lo que el destino le tiene preparado. Un secuestro que termina con una muerte inevitable, pero a la vez impredecible. Una historia de venganza, suspenso, y giros sorprendentes hasta el último segundo, narrada en un único plano secuencia.

21 DE DICIEMBRE

Being The Ricardos

Lucille Ball y Desi Arnaz se ven amenazados por impactantes acusaciones personales, una difamación política y tabúes culturales en el drama detrás de escena del escritor y director Aaron Sorkin, ganador de un Premio de la Academia®, Being the Ricardos.

24 DE DICIEMBRE

Vita Da Carlo

Carlo Verdone no es solo el actor italiano más famoso y una figura icónica del cine italiano, en primer lugar, es un hombre, con sus fortalezas y debilidades, atravesado como todos por impulsos, entusiasmos, fragilidad, idiosincrasias, obsesiones, miedos. Vita da Carlo es la serie de comedia en la que Verdone revela por primera vez al público su vida más íntima y privada, compartida con familiares cercanos y un pequeño círculo de conocidos, uno más bizarro que el otro: el actor amigo siempre en busca de intimidad, apoyo y apoyo profesional, el ambicioso guionista que le promete un giro artístico y autoral que lo llevará al Festival de Cine de Cannes, el productor implacable y obstinado que le gustaría convencerlo de revivir los personajes de su carrera temprana, el ex pobre de su hija -novio que ahora vive en su casa y no quiere irse. Una humanidad improbable y variada se entrelaza en la vida de Carlo en un enredo de situaciones surrealistas con un efecto cómico irresistible.

25 DE DICIEMBRE

Chilangolandia

'Chilangolandia' es un lugar donde suceden muchas cosas y se cuentan muchas historias, como la de Ramiro, el taxista. Él está convencido de que su vida cambiará cuando su sobrino “El Chulo” se convierta en la próxima estrella de fútbol al probarse en las fuerzas básicas. Del otro lado de la ciudad, Carmen y Miguel – una mujer que busca desesperadamente mejorar su situación económica en compañía de su marido mandilón - recibirán por equivocación una maleta con 10 millones de pesos. El dueño de la maleta buscará recuperar su dinero mientras que Carmen y su marido deberán pagar sus deudas y gastarse el dinero antes de que los atrapen.

31 DE DICIEMBRE

Yearly Departed - Temporada 2

Estás cordialmente invitado a la fiesta más divertida del año. El innovador especial de comedia regresa con un elenco estelar de las mujeres más divertidas del año que se despiden ruidosamente del 2021. Presentado por Yvonne Orji (Insecure) y con la actuación musical de Alessia Cara, Yearly Departed propone asados y brindis por todo lo que dejamos detrás, desde Hot Vaxx Summer hasta Zoom.

