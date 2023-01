Estrenos de Apple TV+ en enero 2023: La temporada final de “Servant” y más | Fuente: Composición

Un mes más y nuevos ingresos. La plataforma Apple TV+ renueva su parrilla con nuevas series y películas originales. Uno de los estrenos más esperados es la cuarta y última temporada de "Servant", una de las series más aclamadas de la plataforma.

A continuación los estrenos de Apple TV+ para enero 2023:

“SERVANT” T4 (13 de enero)

Cuarta y última temporada el viernes 13 de enero de 2023. Proveniente del productor ejecutivo M. Night Shyamalan, "Servant” estrenará el primer episodio de su cuarta temporada de 10 episodios, seguido de un nuevo episodio semanal, todos los viernes hasta el 17 de marzo de 2023, en Apple TV+. Tras un final lleno de suspenso de la tercera temporada, éste cuarto año trae la conclusión de la historia de los Turner y será un desenlace épico lleno de emociones.

La guerra de Leanne con la Iglesia de los Santos Menores aumenta y amenaza la calle Spruce, la ciudad de Filadelfia y más allá de eso. Mientras tanto, la destrozada familia Turner no solo debe enfrentarse a la creciente amenaza de Leanne, sino también a la realidad de que Dorothy está despertando. A medida que la casa de la familia Turner continúa desmoronándose, las preguntas finalmente se responderán: ¿quién es Leanne Grayson y quién es el niño en su hogar? “Servant" está protagonizada por Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free y Rupert Grint, quienes repiten sus personajes para la última temporada.

 “TRUTH BE TOLD” T3 ( 20 de enero)

Protagonizada por la ganadora del Premio de la Academia, Octavia Spencer y la nueva incorporación, la galardonada actriz Gabrielle Union. De la aclamada escritora, showrunner y productora ejecutiva, Nichelle Tramble Spellman, en la tercera temporada de 10 episodios, Spencer repite su papel como reportera de investigación convertida en podcaster de crímenes reales, 'Poppy Scoville,' para asumir un nuevo caso. La tercera temporada de “Truth Be Told” hará su debut mundial con el primer episodio el viernes 20 de enero de 2023, seguido de un nuevo episodio semanal todos los viernes hasta el 24 de marzo de 2023 en Apple TV+.

Basada en la novela “While You Were Sleeping” de Kathleen Barber, “Truth Be Told" ofrece una visión única de la obsesión de Estados Unidos con los podcasts sobre crímenes reales y desafía a sus espectadores a considerar las consecuencias cuando la búsqueda de la justicia se sitúa en un escenario público. En la tercera temporada, Poppy (Spencer), frustrada por la falta de atención de los medios hacia varias niñas negras jóvenes desaparecidas, se une a una directora poco ortodoxa (Union) para mantener los nombres de las víctimas a la vista del público mientras persigue pistas que la llevan a sospechar que una red de tráfico sexual puede haberlas atrapado.

Además de Union, los miembros del reparto que regresan incluyen a los habituales de la serie Mekhi Phifer, David Lyons, Ron Cephas Jones, Merle Dandridge, Tracie Thoms, Haneefah Wood, Mychala Faith Lee y Tami Roman.

“SHRINKING” (27 de enero)

“Shrinking” es una serie de comedia de 10 episodios protagonizada por Jason Segel y escrita por el cocreador de “Ted Lasso”, el ganador del Emmy, Bill Lawrence; y la estrella, escritor y coproductor ejecutivo de “Ted Lasso,” Brett Goldstein y Segel. También protagonizada por Harrison Ford en uno de sus primeros papeles importantes en televisión, “Shrinking” se estrenará a nivel mundial con los dos primeros episodios el viernes 27 de enero de 2023 en Apple TV+, seguido de un nuevo episodio semanal, todos los viernes.

“Shrinking" sigue a un terapeuta en duelo (interpretado por Segel) que comienza a romper las reglas y a decir a sus pacientes exactamente lo que piensa. Ignorando su entrenamiento y ética, se encuentra haciendo cambios enormes y tumultuosos en la vida de las personas... incluida la suya. Además de Segel y Ford, "Shrinking" está protagonizada por Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie y Lukita Maxwell.





