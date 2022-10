Conoce los nuevos estrenos que llegan a Disney+ para octubre 2022. | Fuente: Composición

Disney Plus renueva su catálogo de series y películas con la inclusión de la miniserie 'Candy', inspirado en un crimen real, de la que Jessica Biel es protagonista y productora ejecutiva, se estrenará el 12 de octubre con los cinco episodios disponibles.

Cabe resaltar que también se incluirá los nuevos episodios de 'She-Hulk' y 'Andor'. Desde películas, series, producciones originales y programas infantiles, todo estará disponible para los suscriptores. Conoce los estrenos de Disney+ para octubre de 2022.

Estrenos de Disney+ para octubre 2022

3 de octubre

Dancing with the Stars – Episodio 5

5 de octubre

Puppy Dog Pals (Temporada 5, episodio 1)

The Simpsons (Temporada 33)

World of Flavor with Big Moe Cason

Zombies: Addison’s Monster Mystery (Cortos)

Zorro (Temporada 1, 2)

Shipwreck Hunters Australia

Andor – Temporada 5

The Mighty Ducks: Game Changers – Episodio 202 “Out of Bounds”

6 de octubre

She-Hulk: Attorney at Law – Episodio 8

7 de octubre

Calling All Monsters Music Video (Cortos)

Drumline

Werewolf by Night

10 de octubre

Dancing with the Stars – Episodio 4

12 de octubre

Big City Greens (Temporada 3, 4 episodios)

Sofia the First (4 Temporadas)

Ultra Violet & Black Scorpion (Temporada 1, 6 episodios)

Big Shot – Temporada 2

Andor – Episodio 6

The Mighty Ducks: Game Changers – Episodio 203 “Coach Classic”

Candy

13 de octubre

She-Hulk: Attorney at Law – Episodio 9

14 de octubre

Into the Woods

The New Mutants





17 de octubre

Dancing with the Stars – Episodio 5

18 de octubre

Dancing with the Stars – Episodio 6

19 de octubre

Alice’s Wonderland Bakery (Temporada 1, 4 episodios)

Bear in the Big Blue House (4 Temporadas)

PB&J Otter (3 Temporadas)

Raven’s Home (Temporada 5, 8 episodios)

Spider-Man: The New Animated Series

The Incredible Dr. Pol (Temporada 21)

The Spectacular Spider-Man (Temporada 1)

Wicked Tuna (Temporada 11)

Andor – Episodio 7

The Mighty Ducks: Game Changers – Episodio 204 “Draft Day”

21 de octubre

Hall of Villains

24 de octubre

Dancing with the Stars – Episodio 7

26 de octubre

Sumo Do, Sumo Don’t (Temporada 1, 2 episodios)

Star Wars: Tales of the Jedi

The Mysterious Benedict Society – Temporada 2

Andor – Episodio 8

The Mighty Ducks: Game Changers – Episodio 205 “Icing on the Cake”

28 de octubre

Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel

Marvel’s Hulk: Where Monsters Dwell

31 de octubre

Dancing with the Stars – Episodio 8





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.