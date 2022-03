Hunter Schafer | Fuente: Instagram: Hunter Schafer

A pesar de que muchos han visto su rostro desde el 2019 con la aparición de "Euphoria", Hunter Schafer es la gran revelación de la serie del momento, ya que está dando mucho que hablar por su icónico personaje Jules, una chica trans con muchos sueños y un poco autodestructiva.

Hunter Schafer habló sobre su llegada a la serie y resaltó que siempre le llamó la atención actuar: “Estaba interesada en intentar actuar y fui a la escuela con actores y todo eso, y estaba interesada en el oficio, pero realmente no me presioné para hacerlo. Luego, mi agencia de modelos me llamó unos días después y me hizo ir a una audición, y fue lo más extraño, eso siguió adelante”.





Si bien "Euphoria" fue su primer papel como actriz, Hunter Schafer estaba más que acostumbrada a ser vista por muchas personas: Antes de su contrato con HBO fue modelo para grandes marcas como Marc Jacobs, Christian Dior y Helmut Lang. Su salto a las pantallas se le considera como una representación a la comunidad trans en televisión.

Curiosidades de Hunter Schafer

Se autodefine como trans y queer y, a pesar de que acepta los pronombres femeninos, prefiere ser conocida como Mx. Schafer. Nació el 31 de diciembre de 1998 en New Jersey, Estados Unidos. Su vida tiene muchos paralelismos con los de Jules, el personaje que interpreta: su transición, la que realizó en la escuela secundaria, por lo que su experiencia le sirvió para darle intensidad a su personaje. Actualmente, es activista LGBTQ+ y en el año 2016 fue la cara de la protesta en contra de la ley HB2 de Carolina del Norte.

Para Hunter Schafer realizar la interpretación de Jules fue terapéutico porque le permitió sanar sus años del instituto. Espera que su personaje sirva como inspiración, para quienes necesiten referentes, ya que muchos jóvenes se sienten identificados con ella.

