La segunda temporada de "Euphoria" llega a su conclusión.

El domingo 27, a las 9 p.m., se estrena el octavo y último capítulo de la segunda temporada de “Euphoria”, titulado en español “Toda mi vida, mi corazón ha anhelado una cosa que no puedo nombrar”. ¿Qué podemos esperar de esta última entrega la exitosa serie juvenil de HBO, protagonizada por Zendaya?

En el sétimo capítulo pudimos ver a Lexi (Maude Apatow) presentar su obra teatral “Our Life”, la cual está inspirada en su vida y la de sus amigos y familiares. Esta ambiciosa propuesta escénica fue bien recibida por el público y sus amigos, salvo por su hermana Cassie (Sidney Sweeney) y su enamorado Nate (Jacob Elordi).

Este último salió de la sala indignado, al verse representado por uno de los personajes de la obra teatral, quien recreó escenas homoeróticas del supuesto Nate junto con sus compañeros del equipo de fútbol americano.

A raíz de esto, Nate puso fin a su relación con Cassie, quien rompió en llanto y fue al baño. Ya recompuesta, su rara sonrisa frente al espejo nos lleva a pesar de que su reacción no será la mejor.

El mismo tráiler ya nos muestra algunas imágenes de Cassie haciendo su entrada en la sala de teatro ante la atónita mirada del público y la espantada expresión de su hermana.

¿Qué sucederá con Fezco?

Algo más difuso es el destino de Fezco (Angus Cloud), a quien Custer (Tyler Chase) y la policía le han preparado una emboscada, lo cual se da en el contexto de la desaparición de Mouse (Meeko Gattuso), el líder de la organización de venta de drogas.

En el avance, se puede ver a la policía ingresando en la casa de Fezco y también a este con la cabeza contra el piso, en una dramática secuencia. ¿Qué sucederá con este personaje, que es uno de los que mejor ha conectado con la audiencia?

“Euphoria”: Los rastros de la serie que insinúan la posible muerte de Rue

Uno de los acontecimientos que pueden hacer posible este desenlace es el consumo excesivo de drogas de Rue. Además, se ha visto pistas sutiles en el cuarto capítulo, en donde Rue y Jules interpretan escenas icónicas de películas como "Titanic", "Brokeback Mountain" o la de la cultura popular de 'El nacimiento de Venus' de Botticelli, 'Diego y yo' de Frida Kahlo, estas famosas historias tienen en común la muerte de unos de sus personajes, lo que da que hace que la fanática piense que Rude moriría.

En ese mismo capítulo se puede oír la narración no es por parte de Rue, pero, se cree que es porque se encontraba delicada de salud por el excesivo consumo de drogas, por otra parte, en la escena final aparece en la voz en off Jules. El personaje de Zendaya manifiesta lo siguiente: “Siempre he estado contigo, desde antes de que nacieras, hasta después de que te hayas ido" y Jules le contesta "Desde antes de que las dos existiéramos", esta conversación puso en alerta a los fanáticos, ya que creen que estos serían guiños acerca de la muerte de Rue.

