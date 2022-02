HBO Max reveló que 'Euphoria' tendrá tercera temporada tras el estreno exitoso de su segunda parte. | Fuente: Pinterest

Por medio de sus redes sociales, HBO Max reveló que 'Euphoria' tendrá tercera temporada. La famosa serie protagonizada por Zendaya, lanzó su segunda parte hace unas semanas y se ha convertido en la sensación.

Con un pequeño video, la plataforma revolucionó Twitter con el siguiente mensaje: “'Euphoria' ha sido renovada para la temporada 3”, se lee.

De acuerdo con el medio Variety, la segunda parte de la serie de HBO Max logró más de 13 millones de espectadores, una cifra que superó las expectativas de los creadores y del servicio de streaming.

#EUPHORIA ha sido renovada para su temporada 3. pic.twitter.com/uOUKYitg6n — HBO Max Latinoamérica. (@HBOMaxLA) February 4, 2022

¿Tom Holland tendrá una participación en 'Euphoria'?

El actor Tom Holland desea compartir roles con la actriz Zendaya más allá de las cintas de Marvel. Al parecer, 'Spider-Man: No Way Home', la tercera entrega del superhéroe arácnido donde ambos vuelven a dar vida a Peter Parker y MJ, respectivamente, no le fue suficiente al intérprete británico.

Y es que, según comentó durante una entrevista con IMDB durante la promoción de la cinta de Sony y Marvel Studios, ahora quisiera ser parte de "Euphoria", la serie de HBO que Zendaya protagoniza junto a Hunter Schafer y que le valió un Emmy a mejor actriz en 2020.

"Llevo mucho tiempo solicitándolo, pero aún no ha sucedido y estoy muy decepcionado. Debo haber ido a visitar 'Euphoria' treinta veces esta temporada", aseguró Tom Holland, quien desde que pisó el set de 'Wolf Hall' no ha vuelto a participar en una serie.

