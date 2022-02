Euphoria | Fuente: Twitter

La segunda temporada de Euphoria está por terminar, gran parte de los ocho capítulos de la serie de HBO Max se han basado en mostrar la adicción por las drogas de Rue, personaje de Zendaya, y las consecuencias que ha tenido que enfrentar. Si algo caracteriza a la historia hecha por Sam Levinson, es que en ella se enseñan las cosas tal y como son, los problemas sociales, de sustancias, las traiciones, las relaciones tóxicas, los miedos, etc., son interpretadas con mucho realismo.

Euphoria | Fuente: HBO Max

El personaje principal, Rue, lucha con su drogadicción desde el inicio, pero la actriz admitió ante el medio de comunicación 'The Cut' que el final de la segunda temporada de Euphoria se había cambiado para darle a su papel un desenlace más optimista. Zendaya contó que cerca de terminar de grabar la serie, tanto ella como Sam Levinson se dieron cuenta que no podían permitir que Rue quedara de esa forma.

El último episodio de Euphoria será determinante para el futuro de Rue

Durante la misma entrevista, Zendaya comentó que Rue necesita tener algo de esperanza en su vida, por lo que no era justo que terminara sintiéndose mala persona: "El episodio ocho es donde veremos esa sensación de redención, de que no eres lo peor que has hecho en tu vida. Creo que cualquiera que sufra lo mismo que ella se lo merece".

En un encuentro con otro medio, Zendaya confesó lo duro que había sido darle forma a un personaje tan intenso como Rue, admite que llegó a sentir miedo por lo duros que eran los sentimientos del papel, "Fue muy intenso y aterrador de abordar, y obviamente fue increíblemente agotador emocionalmente, pero también físicamente. Además, me preocupo por Rue y dio que sienta dolor", fueron sus palabras a EW. Por último, afirmó que para ella era muy importante que hubiese "una luz al final del túnel".

¿Morirá alguien en el último episodio de la segunda temporada de Euphoria?

Según lo que se ha podido apreciar en los primeros 7 capítulos de Euphoria y los avances que ha publicado HBO, se especula que en el episodio 8 habrá una muerte, sin embargo, no se tiene muy claro de quién podría ser, los que tienen más probabilidades de que este sea su destino son Ashtray y Fezco.

