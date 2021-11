"Free Guy", la cinta protagonizada por Ryan Reynolds, llega este 3 de noviembre a Star+. | Fuente: Twentieth Century Fox Film Corporation | Fotógrafo: Alan Markfield

El mundo entero ya conoce a Guy, el entrañable cajero de banco de "Free Guy", la película protagonizada por Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar y Taika Waititi, que llegó a los cines en agosto pasado y este miércoles 3 de noviembre se estrena en Star+, el servicio de streaming de Disney.

Dirigida por Shawn Levy, "Free Guy" trata sobre un hombre que lleva una vida sencilla, con una permanente actitud positiva y alegre optimismo, hasta que un día descubre que es un jugador secundario en un videojuego de mundo abierto. A partir de ahí, decide salir de su zona de confort y transformarse en el héroe de su propia historia.

Para celebrar su llegada a Star+, a continuación te compartimos algunos datos para conocer los inicios del proyecto en manos del cineasta Shawn Levy y el guionista Matt Lieberman.

Además de Ryan Reynolds, Jodie Comer también se sumó a los roles protagónicos de "Free Guy". | Fuente: Twentieth Century Fox Film Corporation | Fotógrafo: Alan Markfield

Tomando el control de la película

Durante el verano de 2018, mientras el cineasta Shawn Levy evaluaba su siguiente proyecto, recibió un mensaje de Ryan Reynolds. “El texto decía: 'Hola, ¿qué vas a hacer en la primavera? Creo que tengo algo para nosotros'. Aún tengo el mensaje guardado en mi teléfono”, contó Levy en un comunicado de prensa.

Así fue como el cineasta leyó el guion de "Free Guy", escrito por Matt Lieberman. "Al día siguiente me reuní con Ryan, y supe que era esa combinación perfecta de una gran idea, un actor que yo admiraba y con quien quería trabajar, y una verdadera oportunidad para hacer algo singular, original y divertido", detalló.

Conscientes de que implicaría un trabajo enorme, ambos se sentaron con el guionista Zak Penn ("Ready Player One") a pulir el guion y repasar cada una de las escenas para asegurarse de crear ese mundo de la manera correcta. “Si a alguien quieres a tu lado para crear mundos, ese es Shawn, porque no solo tiene una gran experiencia en el tema, sino que además es tan bueno”, explicó por su parte Ryan Reynolds.

Taika Waititi, Utkarsh Ambudkar y Joe Keery dejaron "la piel" en "Free Guy", según Ryan Reynolds. | Fuente: Twentieth Century Fox Film Corporation | Fotógrafo: Alan Markfield

El turno de los secundarios

Según Shawn Levy, "Free Guy" se trata "en gran parte del viaje de evolución de este hombre que ha existido todo este tiempo únicamente dentro de un mundo armado y falso, y que tiene la candidez y la bondad de espíritu de las personas inocentonas".

"Como resultado, tenemos el humor que todos adoramos de esos personajes, pero también tenemos un protagonista con el que es fácil conectarnos, un héroe que todos apoyamos y cuyas luchas sentimos visceralmente, y cuyos triunfos celebramos con pasión", añadió.

Al pasar de un segundo a un primer plano, Guy se va involucrando en todos los aspectos inaceptables de Free City. “Por un lado, la película supone un poquito una crisis existencial, pero con este trasfondo aspiracional de máximo empoderamiento en un mundo sin límites”, refirió Levy.

Jodie Comer interpreta en la película el doble papel de Millie y Chica Molotov: la primera es una diseñadora y programadora de videojuegos que entra en la vida de Guy, y la segunda un avatar en Free City en forma de una misteriosa y ruda motociclista británica con botas de cuero hasta la rodilla. Tanto Millie como Guy están buscando escapar de sus anodinos papeles secundarios.

"Ryan es una de las personas más graciosas de la tierra y saber que iba a hacer la mayoría de mis escenas con él, trabajando como compañera suya, era aterrador”, dijo Comer. Y agregó: “También el desafío que sería para mí, y la escala y envergadura de la película, y la dualidad de interpretar a dos personajes… pero este tipo de desafíos son los que me incentivan”.

Ryan Reynolds y Shawn Levy formaron un tándem creativo en "Free Guy" | Fuente: Twentieth Century Fox Film Corporation | Fotógrafo: Alan Markfield

Un elenco que dejó "la piel" en la cinta

Otro miembro destacado del elenco de "Free Guy" es Jow Keery quien ya había trabajado con Shawn Levy para "Stranger Things" y esta vez interpreta a Keys, el mejor amigo de Guy, un personaje un poquito introvertido y tremendamente leal cuenta sobre lo que lo llevó a sumarse al elenco.

"Su energía y empuje marcaron el tono para todo el elenco y el equipo de producción: de una gran energía y colaboración. Verlo trabajar en el set es una clase maestra de creación cinematográfica. Al mismo tiempo estaba emocionado ante la posibilidad de trabajar con Ryan Reynolds y Jodie Comer. Y a eso debo sumarle a Taika Waititi, Lil Rel Howery y Utkarsh Ambudkar… un consumado grupo de personas tan talentosas, y sentí que tenía la oportunidad de aprender tanto de cada una de ellas", dijo Keery.

Para Ryan Reynolds, es sumamente importante trabajar con personas con las que se entiende bien, como Levy. “Hay como un respeto mutuo. Cuando te vas poniendo más grande, eso se vuelve cada vez más importante en un set de filmación, saber que estás trabajando con personas inteligentes”, señaló.

Reynolds, además, recalcó: “Nunca pretendería hablar en nombre de nuestro elenco, pero honestamente puedo decir que nos dejamos la piel para asegurarnos de que nuestro set fuera un lugar donde todos se sintieran seguros. Quiero asegurarme de que, en especial los actores jóvenes, se sientan seguros de ser maravillosos, y malísimos, y hagan todas esas cosas que a todos nos pasan, pero sin el aspecto vergonzoso detrás: porque eso paraliza el proceso creativo".





