George R. R. Martin, autor de la saga literaria "Game of Thrones", trabaja en la serie spin-off centrada en el personaje de Jon Snow, incluso reveló que la idea de hacer este proyecto nació del propio protagonista, Kit Harington.

"Sí, fue Kit Harrington quien nos trajo la idea... No puedo decirles los nombres de los escritores/showrunners, ya que aún no se ha autorizado, pero Kit también los trajo, es su propio equipo y son fantásticos", dijo Martin en su blog personal.

¿EMILIA CLARKE ESTARÁ EN EL SPIN-OFF DE JON SNOW?

Desde la confirmación del anuncio, las especulaciones han sido muchas, una de ellas es la posible presencia del personaje de Daenerys, interpretado por la actriz Emilia Clarke, quien dijo estar al tanto del proyecto por ser muy cercano a Harington.

"Me hablaron de ello. Y sé que existe. Está en marcha", dijo la actriz a la BBC. "Hasta donde yo sé, fue creado por Kit, así que él está metido en el proyecto desde el principio. Entonces, lo que verán, si afortunadamente sucede, estará certificado por Kit Harington.

Sobre su posible participación en la serie interpretando nuevamente a Daenerys Targaryen, Clarke respondió tajantemente: "¡No, creo que yo ya he terminado!", dando a entender que su ciclo con 'Game of Thrones' ya concluyó.

¿QUÉ SE SABE HASTA AHORA DEL SPIN-OFF DE JON SNOW?

HBO está desarrollando una serie sobre Jon Snow y será interpretado por Kit Harington, actor que encarnó este personaje en la reconocida serie 'Game of Thrones'.

“La cadena ha entrado en desarrollo temprano en su primera secuela de su exitoso drama de fantasía. Una serie centrada en el personaje favorito de los fanáticos, Jon Snow”, se lee en la publicación de The Hollywood Reporter.

Hasta el momento no hay más detalle de lo que será esta serie, pero como se recuerda, Kit Harington fue nominado dos veces a los Premios Emmy por su personaje de Jon Snow.

Sin embargo, el final de 'Game of Thrones' dejó un sinsabor a los fanáticos ya que, en el último capítulo, Snow descubrió que su verdadero nombre era Aegon Targaryen, posible heredero al Trono de Hierro y viajó al norte del Muro con los Wildlings para dejar atrás su pasado.

