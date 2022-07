Joe Dante, director de Los Gremlins, dijo que 'Baby Yoda' es un personaje “completamente robado” | Fuente: Disney+ / Warner Bros.

'Grogu', el tierno amigo de Din Djarin en la serie 'The Mandalorian' se ha convertido en protagonista de una polémica. El cineasta Joe Dante, director de 'Los Gremlins', aseguró que el personaje de Disney+ es una imitación de 'Gizmo', la célebre criatura de la taquillera película ochentera.

De acuerdo al medio San Francisco Chronicle, el realizador de la cinta protagonizada por Phoebe Cates y Zach Galligan denunció que el famoso "Baby Yoda" es un personaje "completamente robado" y que los productores de 'The Mandalorian' "copiaron descaradamente" al pequeño y peludo mogwai.

"Creo que la longevidad de las películas es realmente clave para este personaje (Gizmo), que es esencialmente como un bebé, lo que me lleva, por supuesto, al tema de Baby Yoda, que es completamente robado y simplemente copiado. Descaradamente, pensaría", indicó Dante a la publicación.

Pese a sus declaraciones, el cineasta dijo que no está en sus planes demandar a Disney, el gigante de la industria del entretenimiento que es dueña de los derechos del personaje y del universo creado por George Lucas.

¿QUIÉN ES GIZMO?

Gizmo es un personaje ficticio y protagonista principal de la franquicia 'Gremlins'. Es un adorable mogwai de pelaje marrón y blanco, propiedad de Mr. Wang. Al igual que el resto de los mogwais, sus manos y pies tienen tres dedos y unas grandes y expresivas orejas.

Mogwai viene del chino cantonés y significa algo así como "demonio" o "espíritu malo". Para criarlos, se debe tener en cuenta tres reglas principales: No exponerlos a la luz brillante de lo contrario podrían morir, no mojarlos porque se multiplicarán en criaturas endemoniadas y no alimentarlos después de la medianoche.

'Gremlins' se estrenó en el año 1984 y fue dirigida por Joe Dante. La productora Amblin –que acababa de realizar E. T. el extraterrestre– fue la encargada de realizar la película. Pronto se convirtió en un éxito de taquilla; su secuela, 'Gremlins 2: La nueva generación', se estrenó seis años después en 1990.



