HBO Go ha elaborado una lista especial con series y películas de terror para ver por Halloween. | Fuente: HBO

No hay duda que octubre es el mes más terrorífico. Y Halloween no sería lo mismo sin una buena maratón de películas de terror. Por ello, la plataforma HBO GO ha preparado una selección de series y cintas que pondrán al espectador los pelos de punta.

LOVECRAFT COUNTRY

Basada en la novela homónima de Mat Ruff, esta serie sigue a Atticus Freeman y su amiga Letitia mientras sortean diferentes aventuras durante un viaje de carretera por los Estados Unidos durante la época de las leyes de Jim Crow en los años ’50. En esta odisea se enfrentan no solo al terror racial de la América “blanca”, sino a la magia y los aterradores monstruos que parecen salidos de un libro del género Lovecraft.

THE THIRD DAY

En esta miniserie se desdibuja la línea entre lo real y lo ficticio a través de los ojos de sus protagonistas. Dividida en dos partes, se presenta primero a “Verano", cuando Sam (Jude Law), tras salvar a una chica de la muerte la acompaña de vuelta a una misteriosa isla. Allí se encuentra con un grupo de habitantes dispuestos a preservar sus tradiciones a como dé lugar. En la segunda parte “Invierno”, Helen (Naomie Harris) llega a la isla buscando respuestas, pero en su lugar precipita una batalla frenética para decidir su destino.

DOCTOR SUEÑO

Basada en la novela del mismo nombre escrita por Stephen King, "Doctor Sueño" trae a Ewan McGregor en el papel de Danny Torrance. En esta secuela de la afamada película "El resplandor", conocemos a un hombre con habilidades psíquicas que lucha con un trauma infantil y que debe proteger a una joven con poderes similares a los suyos de un culto conocido como True Knot, cuyos miembros se aprovechan de los niños para extender sus vidas.

THE LIGHTHOUSE

Sin duda un experto en el género de terror es Robert Eggers, quien dirige "The Lighthouse". Presentada en blanco y negro, la aterradora cinta, protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson, narra la historia de dos hombres encargados de cuidar un faro y que comienzan a perder la razón cuando una tormenta los deja varados en la isla remota donde están viviendo.

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

La tercera entrega de "Annabelle" cuenta cómo, decididos a evitar que la muñeca poseída cause más daño, los demonólogos Ed y Lorraine Warren la mantienen en una sala de artefactos cerrada con llave, en su casa, detrás de un vidrio sagrado y con la bendición de un sacerdote. Pero una noche, Annabelle despierta a los espíritus malignos en la habitación, quienes ponen sus ojos en un nuevo objetivo: la hija de diez años de los Warren y sus amigos.