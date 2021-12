El elenco de la saga de "Harry Potter" se reencontrará en un episodio especial que prepara HBO Max. | Fuente: Composición

La plataforma HBO Max estrenó este lunes el primer tráiler de "Harry Potter: Regreso a Hogwarts", un especial en el que se reunirán Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint para celebrar el 20 cumpleaños del debut de la saga.

Según las primeras imágenes, los tres protagonistas contarán cómo cambiaron sus vidas gracias a una serie de cintas, que en palabras de Radcliffe "han influido en la persona que es ahora".

"Lo que más miedo me daba era la implicación de que la cosa más significativa de nuestras vidas estaba hecha", recuerda el actor, quien debutó en la saga con 12 años, en otro momento del tráiler.

El especial retrospectivo se estrenará el 1 de enero en HBO Max cuando el reloj marque la medianoche, aseguró el estudio Warner Bros.

Además del trío principal y Chris Columbus (quien dirigió las dos primeras películas de Potter), también participarán en este especial Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart, entre otros.

La evolución de "Harry Potter"

Según declaraciones del presidente de la división de clásicos de Warner Bros., Tom Ascheim, se trata de un especial en el que los seguidores de la saga podrán ser "testigos" de la evolución de este universo.

"Esta retrospectiva es un homenaje a todas las personas a las que este fenómeno cultural tuvo un impacto en sus vidas, desde el equipo que entregó su corazón y alma en esta extraordinaria saga cinematográfica hasta los apasionados fanáticos que continúan manteniendo vivo el espíritu del mundo mágico 20 años después", dijo en la presentación del programa.

La nostalgia se ha convertido en uno de los reclamos de HBO Max, que acaba de estrenar el regreso de la serie "Sex and the City" con el reparto original y hace unos meses emitió otro especial que reunió al elenco de "Friends".

(Con información de EFE).



