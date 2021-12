Desde "Dune" hasta "El poder del perro", varias producciones nominadas a los Globos de Oro 2022 están disponibles en plataformas de 'streaming'. | Fuente: Composición

Luego de que la Asociación de Prensa Internacional de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) anunciara las producciones nominadas a los Globos de Oro 2022, los aficionados al cine y la televisión buscan alternativas para verlas.

Por fortuna, en la era de los servicios de 'streaming', más de un título se encuentra disponible en Netflix, HBO Max, Disney+, entre otras plataformas. Toda una ventana para que usuarios interesados tengan la posibilidad de "maratonear" con series o cintas que candidatean.

Programados para el 9 de enero, los Globos de Oro 2022 todavía no tienen canal por donde transmitirse, pues, como se recuerda, la cadena NBC anunció en mayo pasado que no emitirá la gala debido a denuncias de malas prácticas sobre la HFPA.

A continuación, te mostramos en qué plataformas de 'streaming' puedes ver las series y películas que aspiran por un premio en los también llamados Golden Globes.

Globos de Oro 2022: ¿Dónde ver los títulos nominados?

Netflix

- "El poder del perro"

Mejor película drama, mejor actor en una película de drama (Benedict Cumberbatch), mejor actor de reparto en cualquier película (Kodi Smit-McPhee), mejor actriz de reparto en cualquier película (Kristen Dunst), mejor dirección, mejor guion y mejor score original.

- "Don’t Look Up" (estreno: 24 de diciembre)

Mejor película comedia o musical, mejor actor en una película de comedia o musical (Leonardo Di Caprio), mejor actriz en una película de comedia o musical (Jennifer Lawrence), mejor dirección y mejor guion.

- "Tick, Tick … Boom!"

Mejor película comedia o musical y

mejor actor en una película de comedia o musical (Andrew Garfield).

- "The Lost Daughter"

Mejor actriz en una película de drama (Olivia Coldman).

- "Passing"

Mejor actriz de reparto en cualquier película (Ruth Negga).

- "La mano de Dios"

Mejor película en idioma extranjero.

- "Lupin"

Mejor serie de drama y mejor actor en una serie de drama (Omar Sy).

- "Pose"

Mejor serie de drama, mejor actor en una serie de drama (Billy Porter) y mejor actriz en una serie de drama (Mj Rodríguez).

- "El juego del calamar"

Mejor serie de drama, mejor actor en una serie de drama (Lee Jung-jae) y mejor actor de reparto (Oh Yeong-su).

- "Maid"

Mejor serie limitada o película para televisión, mejor actriz en una serie limitada o película para televisión (Margaret Qualley) y mejor actriz de reparto (Andie MacDowell).

- "Halston"

Mejor actor en una serie limitada o película para televisión (Ewan McGregor).

- "The Serpent"

Mejor actor en una serie limitada o película para televisión (Tahar Rahim).

HBO Max

- "Dune"

Mejor película drama, mejor dirección y mejor score original.

- "Succession"

Mejor serie de drama, mejor actor en una serie de drama (Brian Cox y Jeremy Strong), mejor actor de reparto (Kieran Culkin) y mejor actriz de reparto (Sarah Snook).

- "Hacks"

Mejor serie de comedia y mejor actriz en una serie de comedia (Hannah Einbinder y Jean Smart).

- "Mare of Easttown"

Mejor serie limitada o película para televisión y mejor actriz en una serie limitada o película para televisión (Kate Winslet).

- "In Treatment"

Mejor actriz en una serie de drama (Uzo Aduba).

- "Insecure"

Mejor actriz en una serie de comedia (Issa Rae).

- "Scenes From a Marriage"

Mejor actor en una serie limitada o película para televisión (Oscar Isaac) y mejor actriz en una serie limitada o película para televisión (Jessica Chastain).

- "White Lotus"

Mejor actriz de reparto (Jennifer Coolidge).



Disney+

- "Cruella"

Mejor actriz en una película de comedia o musical (Emma Stone).

- "Encanto" (estreno: 24 de diciembre)

Mejor película animada y mejor score original.

- "Raya y el último dragón"

Mejor película animada.

- "Luca"

Mejor película animada.

- "WandaVision"

Mejor actor en una serie limitada o película para televisión (Paul Bettany) y mejor actriz en una serie limitada o película para televisión (Elizabeth Olsen).

Apple TV+

- "The Morning Show"

Mejor serie de drama, mejor actriz en una serie de drama (Jennifer Aniston) y mejor actor de reparto (Billy Crudup y Mark Duplass).

- "Ted Lasso"

Mejor serie de comedia y mejor actor en una serie de comedia (Jason Sudeikis), mejor actor de reparto (Brett Goldstein) y mejor actriz de reparto (Hannah Waddingham).

