Jacob ingreso al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, siendo un muggle. | Fuente: fantasticbeastsmovie - Warner Bros

La película “Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore” llega a la pantalla grande el 8 de abril y está dirigida por David Yates. Esta precuela de la cinta de “Harry Potter” seguirá contando los sucesos que ocurrieron antes del enfrentamiento entre Albus Dumbledore, quien es interpretado por Jude Law, y Gellert Grinderwald, protagonizado por Mad Mikkelsen.

La cinta ha lanzado un tráiler, en donde ha mostrado escenas sorprendentes, en específico una de ellas, la cual rompe una de las principales e importantes reglas del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. En esta nota te explicamos acerca de la regla que se rompió en el mundo mágico.











¿Cuál es la regla que rompieron en la escuela de Hogwarts?

La escena que se mostró durante el tráiler y que rompe la regla es cuando Jacob, que no es un ser mágico, se encuentra en el interior del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Es intrigante ese hecho para los fans, ya que los muggles no pueden ingresar al castillo por el hecho de que posee un mecanismo de defensa de magia y brujería. Según se explicaron en las películas de "Harry Potter y el Cáliz de Fuego", ni brujas ni no magos no pueden ingresar al mundo mágico por el hecho de que ellos verían un lugar desolado y un letrero con el siguiente mensaje: "Peligro. No entrar. No seguro".

No solo se le ve a Jacob ingresando al castillo, sino que además recibe una varita mágica, a pesar de que no es un ser mágico.

Teorías sobre el ingreso de Jacob al castillo

La primera sería que Jacob pudo ingresar al mundo mágico por ser un miembro importante del ejército de Dumbledore. Otro punto relevante a tener en cuenta sería que el director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería descubrió que Jacob tiene alguna relación con la magia.





