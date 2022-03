Bayern Munich: Joshua Kimmich se vacunó contra la Covid-19 | Fuente: AFP

El alemán Joshua Kimmich, jugador de Bayern de Múnich que disputa la Bundesliga y la Champions League, estaba en medio de la polémica tras negarse a vacunarse contra la COVID-19.

Sin embargo, ante la cadena de vacunación que se ha dado alrededor de los deportistas, e incluso algunos perdiéndose torneos que exigen ello, Kimmich habría cambiado de opinión.

La postura previa de Joshua Kimmich sobre la vacuna

Anteriormente, Joshua Kimmich no era un jugador que se vacunó al instante, según lo declarado a la cadena ZDF: “Cuando me lo recomienden y cuando llegue el momento, me vacunaré”.

Sin embargo, Kimmich comentó que era difícil para él aceptar la vacuna contra la COVID-19: “Era difícil para mí gestionar mis miedos y mis preocupaciones, es por ello que estuve indeciso durante tanto tiempo”.

Joshua Kimmich cambió su opinión sobre la vacuna

Según el diario alemán Bild, Joshua Kimmich ya habría recibido la dosis de la vacuna hace unos días, pese a su negativa ante ella.

Si bien Kimmich no había encontrado algún problema al no querer vacunarse, el futbolista decidió cambiar de opinión, pese a su temor sobre la vacuna, una experiencia que la tuvieron otros deportistas alrededor del mundo.

Joshua Kimmich y las críticas que recibió por no vacunarse

Anteriormente, Joshua Kimmich había contraído el virus, expresando que debió vacunarse: “Habría sido preferible haberlo hecho antes”. Asimismo, Kimmich manifestó que algunos comentarios en su contra fueron excesivos: “Los valores de respeto, de tolerancia y de apertura de espíritu no estuvieron presentes en los debates”.

Joshua Kimmich viene de participar en la goleada 4-0 de Bayern de Múnich frente a Unión Berlín, en donde jugó hasta el minuto 75. Actualmente, su equipo se encuentra en el primer lugar de la Bundesliga con 63 puntos, por delante de Borussia Dortmund que cuenta con 57 minutos.