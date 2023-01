"Godzilla vs. Kong", "Velma" y "The Last of Us" son algunos de los estrenos de HBO Max en enero de 2023. | Fuente: Composición

Si en 2022 HBO Max se consolidó como una de los servicios de 'streaming' más atractivos para el público, gracias principalmente a "House of the Dragon" —la precuela de "Game of Thrones"—, todo indica que este 2023 seguirán apuntando bien alto.

Mientras tanto, enero ya llegó y en el arranque de este nuevo año la plataforma ya tiene listos los títulos que estrenará en su catálogo. En su portafolio destaca "The Last of Us", serie live action basada en el videojuego de Sony que tiene a Pedro Pascal en el papel protagónico.

Además, los seguidores de "Scooby Doo" pueden esperar la renovación de su mundo de detectives con "Velma", serie animada centrada en la chica de gafas e intelectual, capaz de desentrañar un misterio con su inteligencia. Y para los fans del cine de acción, "Godzilla vs. Kong" es una opción más.

Entérate en la siguiente nota cuáles son los estrenos de la plataforma de HBO Max para enero de 2023.

Estrenos HBO Max para enero de 2023

Series

5 de enero

'Wahl Street' (temporada 2)

12 de enero

'Velma'

16 de enero

'The Last of Us'

25 de enero

'Yolo: Crystal Fantasies' (temporada 2)

Películas

13 de enero

'En un barrio de Nueva York'

21 de enero

'Godzilla vs. Kong'

Documentales

1 de enero

'The Howard Stern Interview: Bruce Springsteen'

'Lizzo Live in Concert'

20 de enero

'Arny. Historia de una infamia'

"The Las of Us" y lo que muestra su primer tráiler

HBO Max presentó en septiembre de 2022 el primer tráiler de las serie de "The Last of Us", el famoso videojuego de Naughty Dog que ha sido considerado una obra maestra de la industria.

En las imágenes se puede ver un mundo muy bien recreado a partir del título de PS3, con Pedro Pascal a la cabeza.

El nuevo tráiler presenta a Pedro Pascal como Joel, un hombre de mediana edad que se convierte en un especialista en entregas cuando un virus mortal casi acaba con la humanidad.

Al igual que en el juego original, la serie seguirá a Joel mientras acompaña a Ellie -Bella Ramsey- a un laboratorio donde los científicos pueden estudiar su sangre. Dado que Ellie aparentemente es inmune al virus, su cuerpo podría ser la clave para encontrar una cura y recuperar la sociedad.

El juego, y la serie, pone de protagonista a un Estados Unidos en caos, con cientos de infectados buscando matarlos. Pero no solo ello: el resto de sobrevivientes también ha causado una guerra civil.









